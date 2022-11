La criticada foto de Laura Pausini junto a Yalitza Aparicio: la acusan de falsa

La entrega de los Premios Grammy Latino 2022 causaron sensación entre las celebridades que desfilaron por la alfombra roja, el listado de ganadores y los números musicales con los que deleitarons a asistentes y televidentes.

Christina Aguilera y Christian Nodal demostraron gran complicidad con un inesperado dueto y Marco Antonio Solís y Los Bukis llenaron a todos de nostalgia. Así mismo, emocionó el reconocimiento a Ángela Álvarez, de 95 años, en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Luis Fonsi, Anitta, Thalía y Laura Pausini fueron los encargados de amenizar el evento con su conducción.

Las celebridades mostraron sus mejores looks y algunas dejaron fotografías de momentos memorables de los que surgieron grandes amistades como la de Rosalía y Yalitza Aparicio. Ambas mujeres fueron muy aplaudidas por ser siempre sencillas y apoyar a otras mujeres.

Sin embargo, quien dio mucho de qué hablar fue Laura Pausini pues también posó junto a Yalitza, dejando un sabor amargo en los fans. En la imagen ambas aparecen abrazadas muy sonrientes sin embargo, el “exceso” de filtros causó indignación.

Estos hicieron que en redes sociales señalaran que mientras Laura Pausini se editó para resaltar su blancura, dejó a Yalitza “en las sombras”. Internautas también destacaron que se ve “demasiado posada” y que “le hizo el feo” a la actriz mexicana.

“Los filtros más falsos Laura Pausini”. “Casi no se nota que es a fuerza la foto”. “Laura Pausini eligiendo la foto fue: la voy a subir porque YO salgo bien”. “La Pausini se pasó con los filtros y dejó a Yalitza en la oscuridad”. “Se pasaron con la edición”,+ se lee.

Esto también dejó ver el peor lado de la sociedad pues muchos aprovecharon para atacara, una vez más a Yalitza.

“Qué culpa tiene Laura de que Yalitza no sea fotogénica”. “No son los filtros, es que obviamente Laura Pausini brilla más que Yalitza”. “Oops Laura reveló la verdadera identidad de la Yalitza”. “No tengo nada en contra de Yalitza pero qué ha hecho en comparación con la señora Laura Pausini??”, expresaron.

Por suerte, salieron aquellos que defendieron a la protagonista de Roma y de paso, aplaudieron que ambas posaran juntas como las mujeres poderosas que son.

“Ánimo Yalitza, que nadie frene tus ganas de soñar y salir adelante! Somos muchos los que nos sentimos representados en tu hermosa persona!”. “Ella es maravillosa, multifacética y fotogénica en todas las dimensiones. Con rasgos acentuados o atenuados dependiendo de sus expresiones, así es la magia de la belleza indígena”. “Yo veo a dos chicas super profesionales una con experiencia y la otra chica llendo por el camino correcto creciendo desde abajo bien por las dos hermosas”.

Es momento de dejar de juzgar y de poner a las mujeres una en contra de la otra

Laura Pausini es una de las cantantes que gozan de mayor reconocimiento a nivel internacional. A lo largo de los años ha demostrado su gran calidad humana y sencillez, además de que ha luchado por los derechos humanos, alzando la voz por quienes no pueden.

Asimismo Yalitza Aparicio ha sabido aprovechar la gran plataforma que ganó tras ser nominada al Oscar para visibilizar a las comunidades indígenas, así como para luchar por la erradicación de la violencia de género. Ella será parte de la mini serie documental de Star Plus Peace Peace Now Now en la que precisamente contará historias de mujeres que han luchado por sus derechos.