Divulgan foto de Andrés García en ambulancia y fans piden respeto, ya no respira por si solo

Andrés García mantiene en vilo a sus seguidores por el delicado estado de salud que enfrenta desde hace unos meses, luego de sufrir una caída y padecer cirrosis hepática, enfermedad que le ha acelerado sus dolencias.

El actor de 81 años es recordado por sus distintas protagonizaciones en pantallas done destacaba como todo un galán y robaba suspiros de las espectadoras. Sin embargo, la estrella se ha ido apagando de a poco por las consecuencias de una vida llena de excesos, como él mismo ha asegurado.

Ahora el famoso ha vuelto a estar en el ojo público, luego de que la revista Tvynovelas informara que García fue encontrado tirado en su piso de su domicilio por su esposa Margarita Portillo, quien de inmediato contactó a los servicios de emergencia para que le brindaran asistencia médica.

Así se encuentra Andrés García

Según se informó el histrión tiene problemas para respirar por su propia cuenta, por lo que ahora tiene que estar conectado a un tanque de oxigeno.

Y es que el protagonista de telenovelas como ‘El Privilegio de amar’ y ‘Mujeres engañadas’ tiene un padecimiento que le afecta sus niveles de hemoglobina, una proteína que es de vital importancia para que se transporte el oxígeno a todo el cuerpo.

En medio de su complicado estado sus fans han exigido respeto a su imagen, luego de divulgarse una fotografía de Andrés en la ambulancia mientras era trasladado al hospital.

“Y esta foto? No hay respeto para este señorón”, “Innecesaria la foto, después que fue un actor que les dio tantas alegrías”, “Pido Respeto para la intimidad de una persona! No deben publicar esta imagen”, “Por qué toman foto en una ambulancia?? Ya no hay respeto ni ética profesional de parte del personal de médico y ambulancias”, “Foto innecesaria para cualquier persona. No sólo por ser Andrés García. No hay que violentar ni la privacidad ni la dignidad de nadie por puro morbo”, se lee en los comentarios.