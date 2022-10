El fuerte mensaje de Andrés García antes de abandonar este mundo

Andrés García ha estado en las oraciones de sus fans en los últimos meses ante las distintas complicaciones de salud que ha presentado y tras confesar que siente que está viviendo los últimos días de su vida. El pasado 23 de octubre surgió el rumor de su presunta muerte y aunque él mismo se encargó de desmentirla, su estado sigue siendo delicado.

“Amigos, periódicos y mucha gente que lo retomaron y demás; me comuniqué ahorita y le marqué. Me contestó Andrés y me dijo que está bien”, dijo Gustavo Adolfo Infante durante el programa Sale El Sol.

A sus 81 años, el eterno galán de telenovelas, ha aparecido bastante desmejorado y visiblemente débil en las redes sociales. Él mismo se encargó de contar que ya cuenta con todo listo para el día que llegue su muerte, entre ellos su testamento, el cual no incluye a sus hijos, sino a su esposa Margarita Portillo y a su primogénito.

El mensaje de Andrés García a los jóvenes

Luego de que confesara que sufre de cirrosis hepática y los síntomas de tal enfermedad le han causado estragos al punto de darle miedo tomar agua o comer, ahora le dejó un mensaje de concientización a los jóvenes para que no cometan los mismos errores que él en su juventud.

Y es que García caracterizado por ser un hombre fuerte, tuvo una vida llena de excesos, pues él se creía invencible y nunca pensó en sufrir por sus tales dolencias.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar (…) Piénsenlo, porque a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable. Pensé ‘son historias de nuestros papás, un cuento’ porque nunca conocí a nadie con cirrosis. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo”, dijo.

De igual manera, confesó que es de las peores cosas que le ha tocado enfrentar en la vida.

“No les diría que no tomen. Me bebí hasta el último tequila, pero si pueden hacer un esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno tres veces a la semana, créanme que se van a ahorrar muchos problemas. Créanme que no es agradable”, agregó.