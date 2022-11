Disney confirma ‘El diario de la princesa 3′: estos son los actores que ya fallecieron

Corría el año 2001 cuando aterrizó en la gran pantalla El diario de la princesa, una película de Disney basada en la novela homónima de Meg Cabot que marcó el debut en el cine de Anne Hathaway.

No pasó mucho para que la producción que seguía a Mia Thermopolis, una torpe y tímida joven cuya vida cambia cuando descubre que es la heredera al trono de Genovia, acaparara el gusto del público.

Anne Hathaway dio vida a Mia en 'El diario de la princesa' | Imdb

Gracias al tremendo éxito entre la crítica y la taquilla, la casa del ratón lanzó una segunda parte en 2004 que resultó tan exitosa como su antecesora y consolidó esta trama como un clásico.

Ahora, a 18 años del estreno de la secuela de este proyecto cinematográfico, Disney sorprendió al mundo al confirmar que está trabajando en una tercera parte de la historia de la entrañable Mia.

Anne Hathaway y Chris Pine en 'El diario de la princesa 2' | Imdb (Ron Batzdorff, SMPSP)

Aún no se saben los detalles, pero los fans esperan que Hathaway y Julie Andrews retomen sus papeles como protagonistas. No obstante, aunque lo ideal sería que todos volvieran a sus roles, esto no es posible.

Y es que, durante las más de dos décadas que han pasado desde el lanzamiento de la primera película, el elenco de las cintas, lamentablemente, ha sufrido la pérdida de varios talentos.

Los actores de El diario de la princesa que ya no están con nosotros

Sin embargo, pese a que se nos adelantaron en el camino de la vida, estas estrellas perduran vivas en el corazón de las audiencias que cautivaron con el talento demostrado en la exitosa ficción.

A continuación, te recordamos a los actores de El diario de la princesa que ya no están con nosotros:

Tom Poston

El histrión que interpretó a lord Palimore en El diario de la princesa 2 falleció el 30 de abril de 2007, a los 85 años, a causa de una insuficiencia respiratoria tras una breve enfermedad, según reportó en su momento Los Angeles Times.

Steve Restivo

El actor que encarnó al conde Vitello en las dos cintas de El diario de la princesa murió el 5 de noviembre de 2021 tras batallar contra el cáncer de pulmón y complicaciones de covid. Tenía 81 años, informó el medio Deadline.

Mención especial: Garry Marshall

El director Garry Marshall no actuó en El diario de la princesa, pero se encargó de dirigir las dos primeras películas. Desgraciadamente, no estará detrás de las cámaras en la tercera.

El renombrado escritor y cineasta falleció en julio de 2016 a los 81 años por complicaciones de neumonía. Días antes, había sufrido un derrame cerebral por el que fue hospitalizado.

Unos meses antes de morir, Marshall dijo en una entrevista que había conversado con Hathaway y Andrews para lanzar El diario de la princesa 3. Lamentablemente, no se pudo concretar.

Al conocerse la noticia de su sensible fallecimiento, Anne fue una de las muchas estrellas que no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a su memoria a través de redes sociales.

“Garry era la bondad misma”, escribió en Facebook, según retomó EW. “Era generoso. Era amable más que amable. Era considerado, dulce y tan divertido que te orinarías un poco”.

“Lo conocí cuando yo era una niña que pensaba que ella era una adulta; me trató con gracia, paciencia, respeto y siempre, siempre amor”, continuó.

“Estoy tan feliz de haber hecho tres películas con él. Estoy tan feliz de que bendijo a mi hijo en mi vientre la última vez que lo vi (nunca pensamos que será la última vez)”, contó.

En el texto, la intérprete de Mia además recordó trabajar con Marshall en su primer filme.

“Antes de que hiciéramos El diario de la princesa, me dijo: ‘Nunca se sabe si una película será un éxito o no. Lo único que puedes controlar son los recuerdos que creas al filmar. Entonces, hagamos algunos buenos recuerdos”, agregó.

Julie Andrews, Anne Hathaway y Garry Marshall en 'El diario de la princesa' | Imdb

“Ese consejo cambió mi vida incluso más que la película”, aseveró. Además, en el escrito, la actriz ganadora del Oscar añadió: “Garry era un héroe”.

“No es un héroe que corre hacia un edificio en llamas para salvar a un hámster en sí mismo, pero veía el lado positivo de cada situación y era infaliblemente cálido y amoroso con todos los que conocía”, expresó.

“Que simple. Qué extraordinario. Garry: para ser un chico del Bronx con pulmones débiles, lo hiciste bien. Estoy feliz de haberte conocido”, compartió.

“Nunca podré agradecerte lo suficiente por mi vida. Voy a hacer todo lo posible para ser como tú. Te amo”, concluyó.

Hasta ahora, Disney no ha revelado cuándo se estrenará El diario de la princesa 3.