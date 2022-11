Hijo de Lety Calderón sobre Juan Collado: “Que Dios me eche la mano para que lo dejen libre”

La situación entre las actrices Leticia Calderón y Yadhira Carrillo parece que se complican cada vez más, pues Calderón denunció que sus hijos no han podido ver a su padre, el abogado Juan Collado, quien se encuentra detenido desde hace tres años en ele Reclusorio del Norte.

Los hijos menores del letrado son Carlos y Luciano, de 17 y 18 años, respectivamente. Pero Luciano a pesar de ser mayor edad, padece de síndrome de Down.

Mientras que la actual esposa de Collado, Carrillo lo visita en la cárcel todas las veces que está permitido. Parece ser que quien tiene vetado el ingreso a visitas es Lety, aun se desconoce quién ordenó esa medida, y esta es una de las razones porque la que los adolescentes no entran solos a la prisión.

En declaraciones para el programa Hoy día, la protagonista de “Esmeralda” manifestó: “Han hablado de repente con él. Juan es el que se comunica, pero nosotros no tenemos posibilidad de comunicarnos con él. No me dejan entrar a mí, dicen que no hay permiso para que yo entre. Será cuestión de que estén solos. Específicamente yo los tengo que llevar, he cuidado a mis hijos de 17 y 18 años emocionalmente y en todos los sentidos. Entonces, como mamá tengo una responsabilidad de estar presente la primera vez”.

La actriz solo pide, a quien tiene esa medida interpuesta, que solo la dejen pasar una vez para acompañar a sus hijos y verificar realmente que todo está bien. La relación entre ella y Collado es fluida y pese a que está detenido está al tanto de la situación familia, ya que durante septiembre Leticia fue sometida a una cirugía por flujo biliar y hernia hiatal, momento en el que el abogado se comunicó con uno de sus hijos para saber el estado de salud de Lety.

Sin rencor

Luciano es el tercer hijo de Collado y el primero con la actriz, quien fue su segundo matrimonio. El chico ha mostrado una madurez que ha enternecido al mundo. Este lunes 14 de noviembre declaró para la prensa su mayor deseo: “Quisiera verlo pronto, que Dios me eche la mano para que lo dejen libre y además cuando sea más grande lo voy a perdona, no va a haber resentimiento, lo voy a perdonar por todo, por sus faltas, porque él es el mejor papá del mundo”.

Ahora toca esperar si se produce algún cambio de decisión que permita que el jurista se reencuentre con sus hijos.

Juan collado fue el abogado del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y está tras las rejas desde el 2019, porque es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que fue denunciado por el empresario Sergio Bustamante Figueroa, por el despojo de un inmueble en Querétaro.

Leticia y Collado mantuvieron una relación desde el 2002 hasta el 2010, nunca se casaron, pero se comprometieron entres oportunidades. Se rumoró que la razón de su separación fue la actriz Yadhira Carrillo, quien ahora es su tercera esposa. Ella ha negado ser la tercera en discordia, pues alega que inició una relación con él cuando tenía ocho meses de separado.