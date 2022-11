¿Se parecen?, el primer look de Scarlet como Gloria Trevi en bioserie muestra su lado más rebelde

Ya comenzaron las grabaciones de la bioserie de Gloria Trevi, que llevará por nombre Gloria Trevi: Ellas Soy Yo y donde conoceremos a fondo la vida de la famosa y polémica cantante.

Luka Montellano interpretará a Gloria de pequeña, Valentina Delgado a una Gloria más grande, de 11 años, Lu Rossette dará vida a la cantante en su adolescencia, Regina Villaverde a una más adulta, y Scarlet Gruber será la última.

Scarlet tendrá el trabajo más difícil y tendrá que llorar mucho, así lo advirtió la propia Gloria, quien se mostró orgullosa que ella la interprete.

“Gracias Scarlet, no será fácil, tendrás que ser valiente en todos los sentidos… sé que lograremos algo muy especial… darle sentido a muchas lágrimas… no solo hablo de las mías que se entrelazarán con las tuyas y luego con las de mucha gente… al final haremos que se vuelvan esperanza ❤️”, fue el mensaje de Gloria Trevi a la joven actriz.

Fotos de Scarlet Gruber, la actriz que interpretará a Gloria Trevi en su bioserie

Scarlet Gruber y la cuenta de Instagram de la serie ya han dejado ver el look de la joven como Gloria Trevi y ha generado sorpresa en las redes, pues muchos aseguran que es idéntica.

“En serio pensé que era Gloria Trevi.👏”; “Wow es igualita 😍”; “OMG no creí que te verías tan parecida, tan hermosa como ella”; “Amé cómo te ves, eres perfecta para interpretarla”; “Nadie tan parecida a ella como tú, hicieron una gran elección”; “Te pareces muchísimo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Scarlet presumió su primer look como Gloria Trevi luciendo unas pantimedias rojas, falda, cinturón blanco, blusa morada de mangas largas, y botas rojas, y el cabello largo y abundante y realmente se parece.

La actriz es venezolana, tiene 33 años, y ha participado en novelas como Quererlo todo, Si nos dejan, Tierra de reyes, y Sin tu mirada.

Sin duda, ella considera este como su proyecto más importante, y se siente privilegiada y feliz de poder dar vida a una cantante tan famosa y exitosa como Gloria Trevi.

“Me he preparado MUCHO para este momento. He luchado, estudiado, reído, llorado... pero TODAS mis experiencias han valido la pena y me han llevado a ser la mujer que orgullosamente soy. Sé que tengo una responsabilidad muy grande en mis manos y créanme, no la tomo a la ligera. Encarnar a mi querida @gloriatrevi es un gran reto actoral, de esos retos con los que soñamos muchísimos actores. Me integré hace muy poco a este equipo y desde entonces no he hecho más que estudiar a Gloria”, destacó.