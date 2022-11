¿La risa conquista a cualquiera? Pete Davison es el galán de Hollywood y así lo ha conseguido

Pete Davidson ha dado de qué hablar luego de que el comediante, de 28 años, fuera captado en una cita romántica junto a la modelo de 31 años, Emily Ratajkowski ¿Ya superó a Kim Kardashian?

¿'Emrata’ y Pete Davidson se darán una nueva oportunidad en el amor?

Esta información fue dada por una fanática que prefirió mantener su identidad de forma anónima, comentando que las dos celebridades estaban compartiendo un momento íntimo e incluso se habían tomado de la mano en Brooklyn, Nueva York.

Por ahora no se ha confirmado ni desmentido la posible relación entre ‘Emrata’ y Pete Davidson, pero recordemos que de ser cierto, los dos se estarían dando una nueva oportunidad en el amor después de que él terminara su relación con Kim Kardashian y ella se divorciara en septiembre de Sebastian Bear-McClard debido a diferentes infidelidades por parte de él.

La red no esperó ni un segundo para comenzar una conversación en torno a Davidson, pues ha sido uno de los famosos más afortunados si del amor se trata.

¿Fortuna o labia? Pete Davidson ha salido con las mujeres más hermosas del espectáculo

Pete Davidson ha estado en una relación con algunas de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo, nombres como el de la socialité Kim Kardashian, la cantante Ariana Grande, Kaia Gerber y Margaret Qualley son tan solo algunas de las que cedieron ante sus encantos, y créeme cuando te digo que esta lista es todavía más larga.

¿Será que Pete Davidson conoce la fórmula perfecta para enamorar a una mujer? La tenga o no, el comediante de Saturday Night Live! Sabe que conquistar a una mujer no es precisamente por la parte superficial, dirían por ahí ‘Hazla reír y ya estás del otro lado’, muchas veces no es el físico el que enamora, sino la actitud.

Prueba de ello es su lista de parejas quienes buscaron eso, más allá de un cuerpo marcado, Pete Davidson está demostrando que las mujeres se enamoran de algo más allá que el simple atractivo físico.

La reacción de la red es ¡¿Cómo lo hace?! ¡Hombres, apunten! Las mujeres buscamos una buena plática, alguien que nos haga sentir cómodas y además tenga una buena actitud, pues como te desenvuelves frente a otros también cuenta.

Los comentarios son bastante divertidos, entre los que se puede leer que Pete Davidson está juntando las gemas del infinito, otros qué simplemente no entienden como es que logra tener relaciones con estas mujeres, algunas mujeres han hablado que el comediante trata bien a sus parejas y que en realidad es bastante amable y divertido.

En un comentario hecho por la cuenta de Twitter @sophiapiccardo se puede leer lo siguiente “Es tan gracioso leer los comentarios de los hombres diciendo que no entienden por qué Pete Davidson ‘logra’ salir con ellas… es lindo, es gracioso y las hace reír, según ellas las trata bien y las hace sentir seguras… lo mínimo necesario”.