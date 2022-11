Jennifer Aniston perdonó a su padre antes de morir y así fue su turbia relación

Detrás de cada famoso hay una historia y una vida que aunque muchas veces parezca perfecta solo ellos conocen lo que sucede tras las cámaras. Así ha sucedido con Jennifer Aniston quien es una de las actrices más admiradas de Hollywood pero su vida familiar no ha sido la mejor.

La recordada Rachel de ‘Friends’ despidió el pasado 11 de noviembre a su padre John Aniston quien falleció a los 89 años y de momento se desconoce las causas de muerte.

“Dulce papá… John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

A pesar de sus emotivas palabras para la estrella de ‘Days of Our Lives’, la relación de padre e hija no siempre fue la mejor.

¿Qué pasó entre Jennifer Aniston y su familia

Durante entrevista con la revista Allure se sinceró sobre como fue la polémica relación con sus padres debido a la inestabilidad que generó su divorcio.

“Creo que el divorcio de mi madre realmente la destrozó. En esa generación no era como, ‘ve a terapia, habla con alguien. ¿Por qué no empiezas a tomar microdosis?’ Vas por la vida y recoges a tu hijo con lágrimas en los ojos y no tienes ayuda”, explicó.

Su padre abandonó su hogar cuando la famosa tenía apenas 11 años y fue apenas en 2016 cuando perdonó a su padre por el abandono.

“Perdoné a mi mamá. Perdoné a mi padre. He perdonado a mi familia. Es tóxico tener ese resentimiento, esa ira. Aprendí que al ver a mi mamá nunca dejarlo ir. Recuerdo haber dicho: ‘Gracias por mostrarme lo que nunca seré’. Así que a eso me refiero con tomar las cosas más oscuras que suceden en nuestras vidas, los momentos no tan felices, y tratar de encontrar lugares para honrarlos por lo que nos han dado”, expresó.

Aniston no solo tuvo que vivir la ausencia de su padre sino también el rechazo y las exigencias de su madre quien la criticaba por su aspecto.

“Ella fue muy crítica conmigo. Debido a que ella era modelo, era hermosa, deslumbrante. Yo no lo era. Nunca lo fui. Honestamente, todavía no pienso en mí en ese tipo de luz, lo cual está bien. No fui la niña modelo que ella esperaba y fue algo que realmente resonó en mi. Esta niña que solo quería ser vista y querida por una madre que estaba demasiado ocupada con cosas que no importaban, contó.