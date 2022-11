“No sabe lo que se buscó”: Gestos de Clara Chía Martí junto a Piqué delatan arrepentimiento

Gerard Piqué y Clara Chía Martí siguen siendo abordados por los paparazzis tras hacer pública su relación a los pocos meses de haber terminado el exfutbolista con Shakira. La indignación que generó su relación por la infidelidad a la que sometieron a la cantante ha causado una ola de rechazo para la nueva pareja y al parecer el acoso mediático comienza a pasarles factura.

El 2022 ha sido uno de los más oscuros para Piqué, pese a su noviazgo con la joven de 23 años, pues no solo le ha hecho frente a su polémica separación, también decidió renunciar al fútbol, al jugar por última vez con el F.C. Barcelona el equipo que lo vio crecer, por su poco rendimiento y perdió la custodia de sus hijos: Sasha y Milan.

Para muchos sus decisión amorosa le ha costado muy caro, incluso para la misma Clara, a quien han visto con gestos preocupantes.

Los gestos de arrepentimiento de Clara Chía Martí

Luego del emotivo retiro de la cancha de Piqué, la pareja se dejó ver mientras se dirigían a un evento de la empresa Kosmo, de la cual él es dueño, y su pareja es empleada, y los internautas no tardaron en reaccionar a los gestos de la joven.

Y es que muchos la tildan de “niña” por su corta edad y aseguran que no sabía en el lío que se metería cuando decidió salir con la ex pareja de Shakira, quien es respetada en la industria musical y considerada una de las estrellas latinas más importantes.

Desde que Chía hizo su primera aparición se ha podido ver que es una mujer tímida y sencilla, que huye de las cámaras, al no ser un mundo al que está acostumbrada, por lo que sus gestos delatan un posible arrepentimiento al quedar hundida en las críticas y persecución.

“Que cara de angustia”, “Ella es una niña en su carita se le ve lo tierna, no tendrá familia que la oriente mejor? A su edad es como mucho para ella. El Pique ya raya en abusador”, Madre mía la cara de Clara!!!!! No sabe dónde se ha metido”, “Esa es la cara de una mujer arrepentida, no sabía lo que le esperaba”, “Pues la imagen indica que ya está llegando la monotonía”, es parte de los comentarios en las redes sociales.