“Que humillación para Clara”: Shakira sigue creciendo y ahora es modelo

Shakira no solo canta y compone ahora también es toda una modelo a sus 45 años. Foto: Instagram @shakira

En 2022 ha sido un año bastante convulsivo para Shakira y aunque a nivel personal no ha tenido buenas experiencias tras la separación de Gerard Piqué y el delicado estado de salud de su padre, a nivel profesional ha desprendido como en los viejos tiempos con sus últimos temas presuntamente dedicados al padre de sus hijos por su infidelidad con Clara Chía Martí.

La colombiana ha roto récords con el lanzamiento de ‘Monotonía’ junto a Ozuna, al posicionarse en los primeros puestos en distintos países, por lo que el apoyo de sus fans ha quedado más que comprobado.

La cantante, compositora, bailarina y empresaria sigue incursionando en el mundo del espectáculo y luego de lucirse con algunas fotografías para la revista Elle, debuta oficialmente como modelo.

Shakira humilla a Clara Chía Martí con su faceta como modelo

Son distintas las comparaciones que han surgido entre la colombiana y la nueva pareja de Piqué, quien a pesar de ser 20 años menor que ella, luce desaliñada y con poco estilo.

Ahora Shakira le ha dado una cachetada con guante blanco a su ex pareja al presumir su faceta como modelo al ser contratada por la exclusiva marca británica Burberry para su campaña festiva, titulada The Night Before.

“Se trata de una celebración de la emoción para anticipar los preparativos”, explicó la marca.

La intérprete no es la única que debuta como imagen de la firma, el cantante y productor nigeriano Burna Boy también aparece en el spot.

“Es una oda a la ilusión de las preparaciones festivas. Shakira y Burna Boy protagonizan este corto de marcado carácter británico con esencia Burberry”, agregan.

Para la imagen Shakira aparece posando con un vestido transparentes con detalles en diamantes, acompañado por una cartera de mano y un anillo con la palabra “Love” demostrando que a pesar de las malas experiencias sigue apostando al amor.

Como era de esperarse los elogios no tardaron en aparecer y algunos opinaron sobre la humillación que podría significar para Clara Chía y Piqué el crecimiento y empoderamiento de la barranquillera.

“Que es esto esto Dios, Gracias a Dios dejaste a ese hombre. Estás más bella”, “Bravo Shakira así somos las colombianas unas Amazonas guerreras”, “sos cuernos te hicieron un favor mamáxita”, “En momentos así es cuando menos deseo ser Clara Chia...cuánta humillación con esta belleza, talentosa, filontropa”, comentaron.