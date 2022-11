Los actores de ‘The Crown’ 5 sin caracterización: la actriz de Camilla cambia mucho

'The Crown' renovó su elenco para su quinta entrega | Netflix

La esperada quinta temporada de la exitosísima serie The Crown finalmente aterrizó en Netflix este martes 9 de noviembre con diez episodios cargados de drama y un nuevo elenco de primer nivel.

El famoso drama histórico, que sigue la vida y el reinado de la recientemente fallecida reina Isabel II, se centrará en los eventos sucedidos en la familia real británica durante la década de los 90.

Aunque la precisión de los hechos ha sido cuestionada, el proyecto ha acertado en varios aspectos; entre ellos, la selección de los actores que protagonizarán la nueva entrega de esta producción.

Te puede interesar: 5 series en Netflix que no te puedes perder este fin de semana

El aspecto de los actores de The Crown 5 fuera de la ficción

Por esto, a continuación, te mostramos cómo lucen 10 de las estrellas de The Crown 5 sin la caracterización que llevan en la serie, basada en hechos reales, para convertirse en sus personajes.

Imelda Staunton – la reina Isabel II

Luego del impecable trabajo de Olivia Colman en la tercera y cuarta temporada, es turno de la reconocida actriz inglesa Imelda Staunton de ponerse en los zapatos de la reina Isabel II.

En la trama, la estrella de 66 años logra parecerse muchísimo a la famosa monarca en esta etapa de su vida no solo por el maquillaje, peinado y vestuario, también sus gestos y semblante.

Elizabeth Debicki - la princesa Diana

La estrella australiana logra una gran transformación hacia la amada Lady Diana en la quinta temporada de The Crown gracias a la minuciosa y cuidada caracterización de la producción.

En la vida real, sin el maquillaje ni peinado de Diana, la artista de 32 años de edad sigue luciendo muy hermosa, pero también distinta de la princesa que encarna dentro de la serie de Netflix.

Dominic West - el príncipe Carlos

El galán británico es quizás de los que menos se asemejan físicamente a su papel en The Crown. Fuera del proyecto, sin el trabajo para la personificación, cambia aunque no tanto.

En entrevista con Entertainment Weekly, el actor de 53 años se abrió sobre su parecido con el actual rey de Reino Unido. “Estaba un poco desesperado, ya sabes, cómo iba a conseguir el físico…”, dijo.

“La única vez que realmente me parezco a Charles es desde atrás, porque el cabello es simplemente perfecto”, aseveró, alabando la labor para convertirlo en el entonces heredero al trono.

Lesley Manville – la princesa Margarita

Uno de los personajes que el público ha estado siguiendo desde el comienzo es a la princesa Margarita, la hermana menor de Isabel. En la quinta parte, será Lesley Manville quien la encarne.

Hay que destacar que la artista de 66 tiene una gran similitud física con la condesa de Snowdon, quien falleció en 2002, por lo que se podría decir que la serie muestra sus últimos años.

Jonathan Pryce - el príncipe Felipe de Edimburgo

El afamado intérprete está en uno de los mejores momentos de su carrera a sus 75 años. En The Crown, el célebre histrión encarna al esposo de la reina Isabel II, fallecido en 2021 a los 99.

El trabajo interpretativo de Pryce en la piel del príncipe Felipe de Edimburgo ha sido alabado por el público, así como sus actuaciones en otros famosos proyectos, como Game of thrones.

Claudia Harrison - la princesa Ana

Luego de varios años alejada de la actuación, la estrella inglesa vuelve a las pantallas por todo lo alto como la princesa Ana, la segunda hija de la reina Isabel II y el príncipe Felipe.

Sin caracterización, Harrison es una de las intérpretes que se aleja de su personaje, quien también vivirá sus dramas en este periodo, aunque opacado por los de su hermano mayor.

Jonny Lee Miller – el primer ministro John Major

Uno de los personajes principales de The Crown 5 es John Major, quien ejerció como primer ministro entre 1990 y 1997. Jonny Lee Miller se transformó completamente para encarnarlo.

De hecho, fuera de la producción, el artista de 49 años luce muy distinto. Cabe destacar que el Major real atacó la serie por la invención de una escena en particular que lo involucra a él.

Ante esto, un portavoz de Netflix salió a dejar claro que la serie es “dramatización ficticia que imagina lo que podría haber sucedido a puertas cerradas”.

Olivia Williams - Camilla Parker Bowles

La actriz inglesa es otra de las artistas que hizo una metamorfosis muy convincente hacia la piel de su personaje. En su caso, Camilla Parker Bowles, la amante del príncipe Carlos.

Lejos de los sets de The Crown, la luminaria de 54 años se ve demasiado distinta con un estilo de cabello completamente diferente y un estilo todavía más alejado de la ahora reina consorte.

Khalid Abdalla - Dodi Fayed

El actor egipcio-británico comparte un buen parecido con su personaje en The Crown, Dodi Fayed, el novio de Lady Di que lamentablemente murió a su lado en aquel fatídico accidente en 1997.

En la serie, con todos los elementos que realzan su similitudes físicas, se parecen más. En la realidad, Abdalla logra distanciarse de su personaje aunque sin diferencias drásticas.

Humayun Saeed - Hasnat Khan

El afamado actor paquistaní se mete en la piel del cirujano cardíaco Hasnat Khan, quien mantuvo una relación muy cercana con la princesa de Gales durante varios años en los 90.

Lejos de The Crown, el artista lleva un look muy distinto de su personaje, pero las diferencias entre su imagen en la ficción y su imagen fuera de esta no son radicales.