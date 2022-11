La emotiva historia de Lupita Nyong’o, la mexicana de raíces kenianas que conquistó Hollywood

En poco tiempo Lupita Nyong’o hizo que Hollywood se arrodillara ante sus pies. Sin embargo, tuvo que transitar mucho camino de México a Kenia, antes de alcanzar la fama en Estados Unidos.

Nació en el país azteca a prinicipios de los 80, ya que sus padres se encontraban radicados en el país por ser un senador. Sin embargo, durante su juventud se devolvió a Kenia, donde aprendió mucho más de su cultura.

A los 16, regresó a su madre patria para aprender español. “Fue la experiencia que más me ha hecho crecer en mi vida”, dijo a Vogue, porque no solo logró independizarse, sino que fue víctima de racismo, cosa que la fortaleció.

“La gente nos detenía y nos tomaba fotos solo porque éramos de color y era la época en la que estás en esa fase adolescente intentando encajar y formar tu propio camino”, declaró.

“Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas te vuelves invisible y era lo que yo veía, nada me reflejaba ni en la tv, ni en las películas ni en las revistas. Los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad que no valora la piel oscura”.

— Lupita Nyong’o sobre la falta de representación que vivió en México.