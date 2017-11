Lupita Nyong’o se levanta contra una revista por ‘photoshopearle’ su cabello rizado

La actriz Lupita Nyong’o podrá haber ganado un Oscar por su brillante interpretación en la cinta 12 Years a Slave y podrá haber fascinado al mundo con su carisma y la belleza de sus raíces mexico-africanas pero para esta revista, nada de eso va con su estética.

Nyong’o se convirtió en la osada protagoniza de la portada del último número de la edición británica de Grazia. Pero justo cuando pensó que había sido una brillante idea soltar su cabello rizado, los editores tomaron la decisión de cortarlo y alisarlo digitalmente para que su cabeza se viera más estética.

Lo irónico es que en la entrevista que ofreció para dicha edición habló sobre la importancia de ser inclusivos y abrazar la diversidad de la belleza en el mundo. “Hay hueco en este mundo para que la belleza sea diversa”, dijo. La actriz dejó clara su felicidad ante la integración racial que han adoptado muchas marcas de belleza que apuestan por productos para tonalidades de piel que van más allá de la mujer blanca.

Ahora, parece increíble que una revista de la magnitud de Grazia haya olvidado respetar un elemento tan importante de la esencia de una mujer como lo es el cabello.

Nyong’o no se quedó callada y a través de su cuenta de Instagram y Twitter, compartió las imágenes originales y las photoshopeadas para exhibir no sólo a la revista, sino la falta de conciencia que aún existe en tantas personas que siguen categorizando y condicionando la belleza.

"Como he dejado claro tantas veces en el pasado con cada fibra de mi ser, abrazo mi herencia natural y, a pesar de haber crecido pensando que la piel clara y el pelo liso y sedoso eran los estándares de la belleza, ahora sé que mi piel oscura y rizada , el pelo coily también es hermoso. Ser portada de una revista me llena, ya que es una oportunidad para mostrarle a otras personas de piel oscura y peluda que son hermosas tal como son", escribe Lupita.

"Estoy decepcionada de que @graziauk me haya invitado a aparecer en su portada y luego haya editado y alisado mi cabello para adaptarlo a su noción de cómo es el cabello hermoso. Si me hubieran consultado, habría explicado que no puedo apoyar ni tolerar la omisión de lo que es mi herencia nativa con la intención de que aprecien que todavía hay un largo camino por recorrer para combatir el prejuicio inconsciente contra la tez de las mujeres negras, el cabello estilo y textura", escribió la actriz en la publicación.