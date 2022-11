‘Desde cero’: ¿quiénes son las parejas reales de los protagonistas?

Desde su estreno en Netflix, la miniserie Desde cero ha robado por completo los corazones del público con una insuperable historia de amor encabezada por Zoe Saldaña y Eugenio Mastrandrea.

La trama, basada en el libro de memorias From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home de la actriz y escritora Tembi Locke, se centra en la vida de la estudiante Amy Wheeler.

Al comienzo del relato, la protagonista conoce y se enamora del chef Lino Ortolano tras un encuentro fortuito en Florencia, Italia, mientras cursa un programa de estudios universitario.

Luego de estos eventos, ambos comienzan a escribir un romance que afronta muchos desafíos debido a sus diferentes culturas y circunstancias de vida; sin embargo, logran que su amor triunfe.

Desgraciadamente, su idilio da un vuelco desgarrador cuando Lino es diagnosticado con cáncer y el futuro que tanto han batallado para edificar, de manera inesperada, se vuelve muy incierto.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

Las parejas en la vida real de los protagonistas de Desde cero

En la ficción, Saldaña y Mastrandrea enamoran a las audiencias con su arrolladora química y convincentes actuaciones. Gracias a esto, muchos llegaron a pensar que son pareja en la vida real.

No obstante, la verdad es que los actores no tienen más que una relación profesional entre ellos. Entonces, ¿sus corazones tienen otros dueños en la realidad? A continuación, te contamos.

Zoe Saldaña

La actriz tuvo varios tropiezos en el terreno romántico. Estuvo comprometida con Keith Britton, pero todo se acabó tras 11 años juntos. También tuvo un romance inestable con Bradley Cooper.

Empero, luego de varias experiencias infructuosas en el plano sentimental, la estrella de raíces latinas encontró el amor verdadero en un hombre italiano, tal como su personaje en Desde cero.

El afortunado es el artista Marco Perego, quien nació en Salo, Italia. La pareja se conoció en un vuelo a Nueva York en 2013. Solo meses después, ya estaban uniendo sus vidas en matrimonio.

La pareja se casó en una boda secreta en Londres en junio de ese año. La relación, sin duda, avanzó muy rápido, pero la actriz dijo saber que Perego era el indicado desde su primer encuentro.

“Lo acababa de ver por detrás. Eran las 6:30 de la mañana, estaba en un vuelo a Nueva York”, aseguró a USA Today en 2015. “Y ni siquiera puedo describírtelo, fue una vibración. Él se dio la vuelta en ese momento, porque también sintió la vibración”.

Saldaña aseveró que era escéptica sobre el amor a primera vista hasta ese momento. “Sé que la gente no cree en eso; yo no creía en eso. Soy una persona muy Sigmund Freud, soy muy lógica”, añadió.

“Pero estoy bien si no tengo una explicación para eso. Porque no necesito explicar eso. Fue suficiente que lo sintiera. Y eso fue todo”, afirmó la famosa de 44 años.

La estrella además aseveró que ya sabía sobre su esposo por su trabajo desde 2008, pero no lo conoció en persona sino hasta aquel vuelo. Tras casarse, su marido adoptó su apellido.

Por otro lado, en 2014, Saldaña dio a luz a sus primeros bebés juntos: los gemelos Cy Aridio y Bowie Ezio. Un par de años después, la pareja dio la bienvenida a su tercer hijo, Zen Hilario.

“Desde que estoy con Marco, he estado bajando la guardia”, expresó a People. “Finalmente, cuando tuvimos a nuestros hijos, miré a mi esposo y me di cuenta: yo era para ti y tú eras para mí”.

“Siempre me he sentido cómoda con los hombres mientras eran amigos. Ahora finalmente me siento cómoda con mi amante. No quiero estar separada. Quiero mi iglesia”, afirmó.

“Quiero vivir dentro de la religión de nuestra pequeña familia”, concluyó.

Eugenio Mastrandrea

En el caso del actor de Lino, el histrión de 28 años es muy reservado con respecto a su intimidad por lo que se desconoce si su corazón está ocupado o no. Ante esto, se presume que es soltero.

Asimismo, su vida sentimental pasada también es incierta. De hecho, en sus redes sociales, el intérprete italiano no comparte nada relacionado con sus vivencias fuera de los escenarios y los sets.

“Soy muy reservado. Utilizo las redes sociales solo para fines comerciales. Hace poco creé una cuenta de Instagram. Por ahora no he tenido la oportunidad, ni el tiempo ni la inspiración para publicar algo”, comentó en una entrevista al medio Fanpage.

“Las cosas de mi vida las conocen las personas que siempre han estado a mi alrededor. Las redes sociales, en mi opinión, también son engañosas. Usas la máscara que crees que los demás aprueban. Es un triple salto de pica al vacío. Además, soy bastante aburrido”, finalizó.

Desde cero está disponible en Netflix desde el pasado mes de octubre.