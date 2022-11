Autora de ‘Crepúsculo’ dijo que Henry Cavill era el Edward “perfecto”: el actor contestó así

Aunque es imposible imaginar a otra estrella que no sea Robert Pattinson como Edward Cullen en la serie fílmica Crepúsculo, el actor no era la primera opción al rol para Stephanie Meyer.

Durante el año 2007, la escritora de los libros en los que se basa la saga cinematográfica reveló en su blog que el Edward “perfecto” para ella era, nada más y nada menos, que Henry Cavill.

En la misma entrada, la autora incluso lamentó el hecho de que el galán británico fuera demasiado mayor para encarnar al vampiro vegano que conquistó a Bella Swan en las películas.

“Lo más decepcionante para mí es perder a mi Edward perfecto. Henry Cavill ahora tiene veinticuatro años. Tengamos un momento de tranquilidad para llorar...”, escribió en ese entonces.

Ahora, a casi tres lustros desde el estreno de la primera cinta de la saga en 2008, la estrella detrás de Superman en Man of steel fue cuestionado sobre si sabía este hecho y develó si le habría gustado.

Henry Cavill responde al deseo de Stephanie Meyer de tenerlo como Edward en Crepúsculo

En un reciente capítulo del famoso podcast Happy, Sad, Confused, el host Josh Horowiz le comentó al actor de 39 años sobre el sueño de Meyer de que diera vida a Edward Cullen.

Al respecto, Cavill contestó que no le molestó no obtener el papel porque no supo que la escritora lo quería en la piel del vampiro sino hasta mucho después de que se estrenó la primera cinta.

“No sabía del filme. No sabía que querían elegirme e Internet no era la herramienta que es ahora, así que solo me enteré después. Yo estaba como, ‘Oh, está bien, eso hubiera sido genial”, confesó.

Durante la conversación, Henry además recordó que un papel para el que sí hizo casting, pero lo perdió ante Pattinson fue el de Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005).

“Definitivamente audicioné para eso... y no lo obtuve”, rememoró entre risas. “La audición puede haber ido bien, puede haber ido terriblemente”.

“Estoy seguro de que alguien tiene imágenes que, con suerte, están guardadas y nunca se verán. Pero sí, no lo obtuve...”, comentó. “Siento algunas rivalidades entre Batman”, bromeó.