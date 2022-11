“Shakira es una mujer dramática”: Las supuestas palabras de Thalía que los fans niegan rotundamente

“Dramática” y “patética”, fueron algunos de los insultos que, según especulaciones de redes sociales, Thalía habría lanzado contra su colega colombiana Shakira. Sin embargo, los fanáticos se han encargado de desmentir estas afirmaciones.

El drama inició cuando la intérprete de “Arrasando” empezó a recibir un sinfín de ataques a través de las redes sociales de parte de quienes aseguraban que había insultado a la cantante de “Monotonía”.

En varias revistas de farándula y cuentas de redes sociales circuló el rumor de que Thalía había sido cuestionada sobre el nuevo tema de Shakira y su reacción fue completamente negativa y con duras palabras.

“La canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela” , fueron las palabras que se volvieron virales en todo el internet.

Sin embargo, muchos dudaron de la veracidad de estas frases, ya que no existía ninguna evidencia que confirmara la información.

Fue así como los fieles fanáticos de Thalía salieron a desmentir estas informaciones y a brindar su apoyo rotundo a la mexicana.

“Queridos fans de #Shakira. Queremos aclarar que todos los vídeos y noticias que están saliendo de #Thalia hablando mal de Shakira, son completamente falsos. Estamos trabajando para denunciar canal y medios , ya que todo lo que se está publicando es completamente mentira”, fue el comunicado de parte de una cuenta de fans.

Thalía se habría comunicado con Shakira para aclarar la situación

Además de la reacción de los fanáticos, la misma Thalía habría querido solucionar la situación antes de que se creara un conflicto mayor y en redes sociales circuló una supuesta llamada entre ambas famosas.

“Shaki te quiero mucho, de verdad. Cuando regreses aquí a América tenemos que juntarnos” , son las palabras que se escuchan de parte de la mexicana.

En la llamada también se escucha a Shakira, quien se muestra agradecida de hablar con su colega.

Según la publicación, la llamada saldrá en televisión de América y dejará de lado cualquier rumor de enemistad.