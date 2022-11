Selena Gomez no puede ser madre y así reaccionó cuando se enteró: le rompió el corazón

Duras confesiones. La cantante Selena Gómez dejó al desnudo toda su vida en un emotivo y desgarrador documental donde confesó que acarició da terrible idea de suicidarse.

La bipolaridad que padece estaba acabando poco a poco con ella. Y que su maternidad, por las vías naturales, están descartadas porque los medicamentos que toma para mantener a raya su enfermedad, ocasiona daños en los bebés.

La vida la cantante es toda una tragedia, demasiado sufrimiento que ni un personaje de novelas ha llegado a experimentar.

Además de ser bipolar y experimentar brotes psicóticos. Selena padece de Lupus, enfermedad que la llevó a un trasplante de riñón.

Contó que se quebró un día tras visitar a una amiga que estaba teniendo problemas para quedar embarazadas.

Lloró sin cesar porque sabía que esa era su realidad debido a los dos medicamentos que toma para la bipolaridad, además de la medicación por el trasplante y el lupus: “Eso es algo muy, muy importante, que está presente en mi vida”.

Estas confesiones, que salieron este jueves 3 de noviembre a través de una entrevista en la revista Rolling Stone, dejaron estupefactos a todo el mundo, pero en especial a sus fanáticos, quienes no dudaron en darle esperanza para que pueda formar una familia.

“Que adopte. No hay imposibles”, “Gestación subrogada es una buena opción!! Siempre que le gusten los niños”, “Que no pueda quedar embarazada no significa que no pueda ser madre. No tendrá la salud para gestar, pero si puede maternar. Si ella lo desea seguramente lo hará”, “hay que decirle que siempre hay opciones”, “Un vientre en alquiler. No sería la primera en usar ese método, y los hijos se aman de todas formas”, estas fueron algunas de las esperanzas que le brindaron sus seguidores tras conocer la noticia.

Selena informó que estuvo a punto de cancelar el documental, pues no se sentía segura de publicarlo, pero que luego cambió de opinión. También indicó que tras el estreno volverá a descansar.

La estrella también está consciente que su cuerpo la limita hasta en las expectativas de vida: “Los riñones donados no duran para siempre... Y eso es algo que tengo muy presente. Da igual cómo tenga que suceder, es algo que haré. Creo que hay algo, puede que sea mi trastorno bipolar, que hace que mantenga los pies en la tierra, en un sentido más oscuro”,

Sus metas para los 25 años

Selena, como toda mujer, en su adolescencia se veía con una vida hecha a sus 25 años, pero no logró nada de lo que ella visualizaba: estar casada y tener una familia: “Pensaba que a los 25 ya estaría casada y no podía estar más confundida. Esa idea me destrozó por ver que ni me acercaba a lo que siempre imaginé”.

Lo terrible de la bipolaridad

“Cuando cumplí los 20 años comencé a notar que no podía controlar lo que sentía y pensé que el mundo sería mejor sin mi”, esta fue la dura verdad que espetó en la entrevista. Confesó que le fue muy duro aceptar su enfermedad mental, que le diagnoisticaron en el 2018. “Tuve que desintoxicarme e incluso volver a aprender algunas palabras porque no podía recordarlas. Me costó mucho trabajo y tiempo aceptar que era bipolar”.