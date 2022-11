Selena Gomez nos recuerda la importancia de tener amigas sinceras en nuestros momentos oscuros

La cantante, actriz y empresaria Selena Gomez se ha convertido en tendencia debido al documental que estrenó para la plataforma Apple Tv.

Éste documenta seis años de su vida, la forma en la que tuvo que lidiar con el lupus, la bipolaridad y la depresión.

El público lo califica como una carta desde el corazón que incentiva a abrir conversaciones sobre la importancia del bienestar mental, Gomez se mostró vulnerable, sincera y exhibió los rincones más oscuros de su depresión.

Selena Gomez Selena Gomez es una de las celebridades que se ha pronunciado en contra de los bodyshamers

La amistad, el motor de Selena Gomez

Es imposible no destacar la importancia que la red de apoyo que tiene la celebridad. Productores, amigos y familiares han velado por su salud y le han brindado la seguridad que requiere.

Fans no dejan de aplaudir la fortuna que tiene al no haber enfrentado sus diagnósticos sola. Pese a esto, hubieron algunas amistades que no convencieron a todos los usuarios.

Sin embargo, fans recalcan y piden que el mensaje de Gomez no se distorsione. Ella ha sido muy directa en cuanto a la relevancia que tiene este proyecto para ella.

Para una entrevista con Vogue, el 1 de noviembre del 2022, confesó sus intenciones con ‘Mi mente y yo’:

Varias personas le han fallado a la famosa

No es secreto que muchos dentro de la farándula han tenido acciones no tan sinceras o positivas hacia la joven de 30 años.

Eso sí, Selena poco se concentra en quienes la han lastimado; encamina sus entrevistas y documental a la introspección de los momentos más oscuros en su vida.

Y aunque admitió que le ha costado trabajo encontrar amistades sinceras dentro del gremio, nunca ha soltado a Tayor Swift. Así lo dijo en la entrevista el 3 de noviembre del 2022 para la revista ‘The Rolling Stones’:

La amistad puede ser un salvavidas

Esto es un recordatorio de la relevancia de las redes de apoyo en nuestras vidas. Personas que te amen, aporten a tu vida y velen por tu bienestar puede ser la ‘medicina’ que tu corazón requiere.

Como bien lo ha demostrado Selena, es mejor estar con aquellos con los que puedes ser tú, no te sientas menos ni más y puedan guiarte cuando pierdes el rumbo.