“Mi mamá me vendió a un hombre”, Cynthia Klitbo cuenta el duro momento que marcó su vida

Cynthia Klitbo es una de las actrices más destacadas de México que ha logrado una carrera exitosa participando en más de 10 telenovelas.

Aunque ahora tiene una carrera exitosa, y se ha destacado como una gran actriz, Cynthia no tuvo una infancia fácil, y hubo un hecho muy cruel que marcó su vida.

Todo ocurrió luego que su padre muriera, pues su madre, Elisa Gamboa, y ella se mudaron a Brasil y vivió las peores experiencias.

La actriz aseguró que su familia en Brasil no la quería. “Era la güerita y los tíos ni me querían, de un día para otro tenía parientes que nunca había visto. Era un mundo demasiado hostil”, dijo durante su particiacion en el reality “Secreto de Villanas”, donde comparte con Aylín Mujica, Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mints.

Te recomendamos: Juan Vidal revela los “traumas psicológicos” de Cynthia Klitbo mientras prepara boda con Niurka

Además, su madre la descuidó cuando se enamoró de un hombre brasileño, y hasta se gastó el dinero que su padre les había dejado.

“Yo sufrí mucho abandono, yo estaba en la Nacional de Danza no porque mi mamá quería que fuera artista sino porque era interna”, reveló.

Cynthia Klitbo cuenta el duro momento que marcó su vida: su madre la vendió

Pero, todo lo que había vivido no se compara a lo que le tocó años después, y es que su madre la vendió a un hombre que supuestamente la iba a ayudar a grabar un disco.

“Yo iba a hacer un disco, y yo creo que por eso se me fue la voz, no volví a tener voz de pronto mi madre me dejó ir a Houston a hacer mi disco, nunca preguntó ni con quién, yo creo que mi mamá en el fondo quería que me consiguiera un hombre”, relató con dolor.

La actriz explicó que afortunadamente pudo escapar y no vivió abuso sexual, pero no fue fácil para ella vivir eso y estar sola en otro país con un desconocido.

“El mánager se quedó en la escalera y cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron, pues no tenía nada que ver con un disco y gracias a que no era una mala persona, me dejó ir, yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas” , relató.

Te recomendamos: Cynthia Klitbo demuestra que es una madre protectora y defiende a su hija de los haters

Todas estas experiencias la convirtieron en la mujer fuerte que es hoy, y solo gracias a ella misma consiguió el éxito y triunfó, dando un gran ejemplo de superación y demostrando que todo se puede lograr.