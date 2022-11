Cynthia Klitbo demuestra que es una madre protectora y defiende a su hija de los haters

La actriz de 55 años, Cynthia Klitbo se ha visto en el ojo del huracán después de que se hiciera público el compromiso de su ex pareja Juan Vidal con Niurka Marcos y además se destara una controversia acerca de la relación que mantuvo con el también actor mencionando que había sufrido abuso psicológico.

Cynthia Klitbo defiende a su hija Elisa Fernanda de los haters

Durante un tiempo, la actriz pensó que no podía ser madre, y se sometió a una serie de tratamientos de fertilidad que le ayudaron a por fin, traer al mundo en 2006 a su tan deseada hija Elisa Fernanda, fruto de su relación con Rubén Lira, un coordinador artístico diez años más joven que ella.

La hija de la actriz comenzó a recibir ataques luego de que subiera un video que mostraba a su hija, Elisa Fernanda cantando, hecho que la orgullosa madre quiso presumir y que no logró capturar la mejor versión del público.

Rápidamente, Cynthia Klitbo alzó la voz como la protectora y amorosa madre que es, defendiendo a su hija ante las críticas. Así se pronunció: “Si decido subir a mi hija cantando y me siento orgullosa de ella, y no les gusta, mejor eviten su comentario. Porque soy una madre orgullos que deseé a esa niña once años y es el mejor regalo de la vida”, enfatizó. “Y no me gusta que se metan con ella. Así que evítense sus comentarios porque los bloqueo”.

También agregó: “Hay personas que disfrutan criticando a mi hija. Y no entiendo como hay gente que puede decir comentarios tan terribles de una niña de 16 años. No lo entiendo”.

Maribel Guardia y Rey Grupero se sumaron a la causa apoyando a la actriz y externando su disgusto ante el bullying cibernético y sobre todo el desacuerdo ante los malos comentarios hacia una menor de edad.