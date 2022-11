“Da pena ajena”: Karla Panini se enorgullece de ser “robamaridos” y generó repudio en los fans

Karla Panini es sin duda una de las figuras más polémicas del entretenimiento y eso no parece incomodarle. Al contrario, hasta bromea al respecto, tal como sucedió recientemente a propósito de las fechas de Halloween.

La famosa aprovechó la ocasión para ‘disfrazarse’ de ‘diablita’ y dar de hablar con la controversia que la persigue desde hace unos años junto con Américo Garza, su pareja, quien anteriormente estaba con Karla Luna, la colega y mejor amiga de Panini.

Ella falleció producto del cáncer, pero aún los fans de la locutora y comediante le recuerdan que presuntamente cometió infidelidad y que le “quitó” la pareja a su amiga, algo con lo que hizo chistes ahora.

Lo que dijo Karla Panini sobre ser una “robamaridos”

En su perfil de Instagram, la mexicana publicó una imagen donde posó con unos cuernos de diabla y dijo “dulce o tuRuco”, haciendo el juego de palabras refiriéndose a las parejas de otras mujeres.

“Soy la madre del hate, soy la madre de los memes, soy la madre del bulling cibernético, soy la “bruja” más maldita, soy lo peor de lo peor y la más “robamaridos” que haya existido en todos los tiempos”, escribió junto con la postal desatando la polémica.

Ella aprovechó que constantemente la critican y le recuerdan ese episodio de su vida, pese a que se casó con Américo y forzó una aparente sólida familia, pero no le perdonan su pasado.

“Ya tengo a mi “RUCO” y me encanta y ahí me quedo hasta la muerte; ya con este que me “robé” fue más que suficiente”, agregó riéndose de lo sucedido.

Sin embargo, la actualización de Karla Panini no le hizo gracia a muchas personas quienes la atacaron en los comentarios. “Da es pena ajena, qué bajo ha caído”, “No tiene respeto con la examiga ni porque esté muerta”, “Para enorgullecerse de eso hay que tener muy bajo amor propio”, “No da risa, da lástima”, dijeron.