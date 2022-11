Lucero vivió una época complicada grabando ‘Alborada’: “Añoraba regresar a mi casa”

En sus más de cuatro décadas de exitosa trayectoria, Lucero ha protagonizado algunas de las telenovelas más emblemáticas de la televisión mexicana, entre ellas, se destaca Alborada.

En el ambicioso melodrama de época, producido por Carla Estrada para Televisa, la intérprete cautivó a las audiencias con su personificación de la noble y determinada María Hipólita Díaz.

Gracias al gran talento y entrega que demostró con su interpretación en este proyecto, estrenado en el año 2005, la histrionisa hizo historia al ganarse un prestigioso premio Emmy Internacional.

No obstante, aunque el drama que protagonizó con Fernando Colunga le dejó una gran satisfacción profesional, la actriz pasó momentos difíciles durante el rodaje de la trama.

La complicada época que vivió Lucero mientras grababa Alborada

En una entrevista con Reforma, la estrella confesó que fue muy complicado grabar esta historia porque tuvo que aprender a balancear su carrera y su rol como madre de dos hijos pequeños.

“Para mí fue una telenovela agotadora porque mi bebita, Lucerito, estaba recién nacida cuando acepté esta historia y José Manuel tenía poco más de 3 años”, dijo a comienzos de este 2022.

En aquella época, la cantante estaba regresando a los foros de grabación tras cinco años de ausencia en los que se dedicó a formar una familia con su ahora exesposo, Manuel Mijares.

“Para mí como mamá era un trabajo exhaustivo”, reconoció al periódico mexicano sobre sus sentimientos filmando la telenovela mientras sus dos hijos la necesitaban y esperaban en casa.

“Añoraba regresar a mi casa por las noches y abrazar a mis bebés”, rememoró. “A Lucerito le seguía dando leche materna. Fue realmente una época muy complicada para mí”.

Sin embargo, la famosa reconoce que su vigor y su pasión por la historia de Hipólita la ayudaron a sobrellevar esta dura etapa y cumplir como profesional y como madre con sus retoños.

“Pero también la juventud me dio fuerza y la propia historia me dio fuerza para sacar adelante este súper trabajo”, aseveró la artista que tenía 36 años cuando el teledrama se estrenó.

Lucero también recordó cómo su trabajo duro la hizo merecedora de un Emmy. “Fui la primera mexicana a la que se le otorgó este premio como actriz por un proyecto en español”, comentó.

“Después de tanto trabajo y agotamiento, fue muy satisfactorio recibir este premio”, agregó. Asimismo, durante la charla, la estrella reveló qué la detiene para volver a las telenovelas.

Y es que el último melodrama que encabezó en México fue Por Ella Soy Eva en 2012. “Todos los proyectos que me han ofrecido, los cuales agradezco muchísimo, no me han enamorado”, dijo.

“No me han apasionado como para volver a las grabaciones y a un trabajo que es muy absorbente de todos días”, destapó. “Me lo pienso más, y tiene que ser un proyecto que me encante...”.