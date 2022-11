Irán Castillo presume su mini cintura a solo meses de haber dado a luz

Irán Castillo no se detiene y ha retomado su carrera como cantante y actriz. Foto: Instagram @castillo.iran

Irán Castillo es una de las actrices más queridas de México por su talento y amplia trayectoria con más de 30 años de carrera artística. Ella no solo se ha desempeñado como actriz, sino también como cantante y recientemente retomó esta última faceta a meses de haberse convertido en madre por segunda vez.

A sus 45 años le dio la bienvenida al pequeño Demian, el pasado mes de febrero y aunque estuvo envuelta en críticas por la edad en la que decidió volver a enfrentar la maternidad, ella siguió adelante y disfruta nuevamente de este proceso.

Su talento es imparable y ella sigue enfocada en su carrera profesional, por lo que decidió volver a los escenarios para hacer lo que más le gusta: cantar, y sorprendió a sus fanáticos.

Irán Castillo regresa a la música y presume su figura

Fue el pasado 30 de octubre cuando ofreció un concierto con temática de la noche de brujas para cantar algunos de sus temas más exitosos de los 90 y se llenó de aplausos por parte de los presentes y sus seguidores en Instagram al colgarse algunas fotografías del momento.

Para la noche embrujada, Irán apareció con un disfraz de bruja compuesto por un vestido negro, medias con rayas naranjas y negras y un cinturón que remarcaba su mini cintura.

La recordada Magdalena de Clase 406 presumió su figura a pesar de haber dado a luz hace algunos meses, demostrando que no ha perdido su belleza y esbelta figura.

“De las cosas que más disfruto en la vida! CANTAR!!!!🎤🎼🎸💖 Me siento muy agradecida de poderlo hacer y disfrutarlo! Compartiendo con la gente que amo y con la gente que me sigue desde hace años y me abrazan con todo su cariño siempre! A mi mamá por siempre impulsarme en mi carrera! @mpinzon5290 A mi papá por siempre respetarla! A mi familia! A mi amigos! A mis fans! A mis músicos! @fernandosu @izcacel @jc_aguifran A mi hermana @monicastill y Ami Esposito @habitaenti que cantaron ayer conmigo con mucho amor! A @soymariabernal_ por invitarme a este evento! A mi amigo @polymath.quixotic siempre su apoyo y sus Bellas fotos!📸 Gracias a todos! Fue una gran noche compartiendo con todos ustedes! Seguiré cantando por siempre……”escribió junto a algunas fotografías de su noche mágica.

Los elogios no tardaron en aparecer y muchos la felicitaron por estar de vuelta en los escenarios.

“Mi Irán preciosa gracias por permitirnos verte cantar te luciste como siempre”, “Te mereces todo lo mejor siempre por toda la magia que compartes y tu forma tan auténtica de entregarte. GRACIAS A TI por mantener esta faceta en tu carrera siempre latente para los que tanto la amamos y la disfrutamos, no nos prives nunca de tu hermosa voz y sigue creando, que todos los que te amamos confiaremos siempre en tu talento”, “Que talentosa eres”, es parte de los comentarios que le dejaron.