Hijo de Sarah Jessica Parker ya tiene 20 años y es idéntico a ella: fotos que lo prueban

Sarah Jessica Parker no solo es una de las mejores actrices de Hollywood, también ha demostrado ser una gran madre de sus tres hijos, a quienes tuvo con el también actor Matthew Broderick.

La pareja comenzó su relación desde 1992, aun siguen juntos y derrochando amor a donde van, siempre con sus hijos, las gemelas Tabitha, y Marion y su hijo mayor James Wilkie Broderick.

Justo este último cumplió 20 años el pasado 28 de octubre y la famosa actriz le dejó un hermoso mensaje en redes con algunas fotos de su infancia.

“‘Fue hace 20 años hoy…' Los platos se movieron. Todos los sentimientos que alguna vez había conocido, más profundos, magnificados y en colores nuevos y brillantes. Hoy gira el caleidoscopio con todos los recuerdos. En todas las gloriosas formas, cambios y perspectivas que has traído a nuestras vidas. Feliz cumpleaños mi hijo. Te quiero tanto”, escribió la protagonista de Sex and the city.

Así luce el hijo de Sarah Jessica Parker a sus 20 años

James Wilkie Broderick, el hijo mayor de Sarah Jessica Parker es idéntico a ella, y sorprende con su gran parecido.

A sus 20 años, James es un guapo joven y todo un galán que está en la universidad, y muchos en redes aseguran que es la copia de la actriz, pero en otro sexo.

Tiene su nariz, ojos, y hasta la forma ovalada de su rostro, por lo que lo comparan con su famosa madre.

“Wow este chico es Sarah versión masculina”, “OMG no puedo creer lo mucho que se parece”, “está grande y hermoso, y es igualito a su mamá”, “es un chico muy guapo”, “si se pone una peluca es Sarah”, “cuánto ha crecido el hijo de Sarah, y es su copia”, y “el parecido con Sarah es increíble”, fueron algunas de las reacciones en redes a las fotos de James.

El año pasado James comenzó la universidad y se mudó de casa, lo que dejó un gran vacío en la actriz, pero siempre lo apoya, al igual que a sus hijas, a cumplir sus sueños y lograr lo que se propongan.