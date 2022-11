Bárbara de Regil revela sus secretos para no caer en la monotonía y tener la relación ideal

Bárbara Regil se ha mostrado plenamente enamorada de su esposo Fernando Schowenland, con quien presume una relación llena de armonía y complicidad.

La actriz que le pidió matrimonio al abogado durante una de sus rutinas de cardio llegó al altar en 2017 y desde entonces son una de las parejas más sólidas de la farándula mexicana.

Sin embargo, la artista también recibió la pedida de mano como corresponde en uno de sus viajes a Chicago.

“Fuimos a Chicago, entramos a un museo y como en ese lugar estaba haciendo calor le pedí su chamarra para tenerla, pero él se negó. Lo que pasa es que tenía el anillo en un bolsillo cerca de su pecho. Al salir, él le pide a mi hija que nos haga un video con su celular para hacer capturas y sacar fotos, y aunque ella no quiere, al final acepta. Ya estábamos en la tercera toma, y yo haciendo mil poses mientras él serio, veo que se agacha. Lo primero que pienso es ‘se le habrá caído algo’, pero cuando me hizo la pregunta me puse a llorar. Le respondí que sí”, contó.

Bárbara de Regil y su secreto para la relación perfecta

A cinco años de haberse casado por el civil, la protagonista de ‘Rosario tijeras’ ha revelado cual es su secreto para no caer en la monotonía y mantener el fuego en la relación.

Fue durante una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta en Instagram donde fue consultada sobre como mantiene alejada la monotonía con Fernando.

“Creo que ayudan 2 cosas: 1 estoy loca y yo soy de hacer todo distinto 2 Viajamos, comemos, salimos… andamos de novios”, respondió.

El abogado también ha mostrado una buena relación con Mar, la hija adolescente de la artista.

“Y a quien realmente le agradezco eternamente y con todo mi corazón por su apoyo incondicional y AMOR es a mis 2 amores @ferschoenwald @marderegil._ ❤️ LOS AMO TANTO 🌻Que tanto es poquito para lo que siento 💭❤️ Yo se que son meses en donde estamos muy separados pero nuestra fuerza interna es enorme y NADA nos tira ! Somos para siempre …. Siempre juntos”, dijo en uno de sus últimos post.