“Tengo la familia que soñé”: Michelle Renaud enseña que vale la pena esperar por el hombre ideal

Michelle Renaud se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, en especial por su nuevo romance con Matías Novoa y la consolidación de una familia.

Aunque la dupla de actores no se ha casado, pero tienen planes para ello, dieron el importante paso de mudarse juntos a cinco meses de iniciar su amorío.

De esta manera, ambos conviven con los hijos que tuvieron de relaciones anteriores y consolidan su unión. Por su parte, está Marcelo, y por el lado de Matías se encuentra el pequeño Axel, de 12 años, producto de su romance con la actriz venezolana María José Magán.

Esto, ha sido una bocanada de aire fresco para la protagonista de La herencia, quien en el pasado sufrió un corazón roto por no tener los mismos objetivos en común con su ex, Danilo Carrera. Mientras ella quería volver a ser mamá y pasar por el altar, él no tenía las mismas ambiciones, lo que deparó en una controversial ruptura.

Ahora eso es parte del pasado y Michelle Renaud es la mejor demostración de que el amor real siempre llega, y que pese a las decepciones, vale la pena volver a abrir la puerta cuando se trata del hombre correcto.

“Hoy, caminando en el jardín de nuestro hogar (porque ya se siente como un hogar) pensaba: ‘wow, los sueños sí se cumplen’”, escribió en sus redes sociales.

“Despertar con el hombre que más me gusta en el mundo, que más amo, con la persona que tiene un punto mágico para hacerme reír, que más me enseña y con un amor y paciencia increíble, y que además me regaló una familia ¡enorme! Como siempre la soñé”, agregó muy feliz la artista mexicana.