¿Recuerdas a las siniestras gemelas de ‘El Resplandor’? Así lucen a 42 años de la película

Además de sus inolvidables protagonistas, la película de terror El resplandor contó con varios personajes que lograron clavarse en la memoria del público, tal como las gemelas Grady.

En el clásico dirigido por Stanley Kubrick, las hermanas tienen una corta pero memorable aparición fantasmal cuando el niño Danny Torrance las ve en un paseo por el hotel Overlook.

“Ven y juega con nosotros, Danny, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos”, es una de las frases que las siniestras niñas expresan al pequeño protagonista del largometraje.

Con apenas 12 años, las actrices infantiles Lisa y Louise Burns fueron las encargadas de dar vida a las espeluznantes pequeñas, quienes fueron asesinadas por su padre en el aterrador hotel.

En aquella época, las estrellas de Londres apenas comenzaban su carrera, pero gracias a su participación en la cinta basada en la novela homónima de Stephen King, saltaron a la fama.

Sin embargo, desde el estreno del filme en 1980, han pasado 42 años en los que, lógicamente, las inolvidables mellizas no han parado de crecer y mucho ha cambiado en sus vidas.

El aspecto actual de las gemelas Grady de El resplandor

En la actualidad, Louise y Lisa Burns tienen 54 años de edad, lucen completamente cambiadas aunque conservan el aura que las hizo memorables y están alejadas de la actuación.

Luego de su actuación en El resplandor, ambas quisieron continuar su formación para convertirse en grandes actrices, pero sus sueños se frustraron debido a su paso por la película de terror.

En una entrevista a Daily Mail, las gemelas contaron que intentaron entrar a la escuela de actuación The Royal Academy of Dramatic Art (Rada), pero las rechazaron y eso las afectó.

Las gemelas Burns en la actualidad | Facebook: ShiningTwins

“Cuando era más joven, mi gran sueño era ser una estrella de cine como Judy Garland o Greta Garbo, verdaderas estrellas de cine”, recordó Louise en su charla al medio en 2015.

“Fui a una audición para Rada y me dijeron que no podían aceptarme porque había estado en la película, eso me convertía en una actriz profesional y no aceptaban profesionales”, contó.

“La mujer ni siquiera me hizo una audición y eso fue un gran golpe para mí, así que decidí ser científico”, reveló. Su hermana, Lisa, estuvo de acuerdo.

“Fue difícil que nos vieran por eso. Probablemente habríamos tenido más suerte si hubiéramos mentido”, aseveró. Tras el rechazo, ambas renunciaron a la actuación para seguir otros caminos.

Ahora, Lisa es abogada y Louise, una científica publicada. No obstante, a pesar del daño que El resplandor hizo a sus sueños, recuerdan con cariño el rodaje en Elstree Studios en Hertfordshire.

“Estábamos mucho en el set y lo mejor de eso fue que realmente podías ver cómo se hace una película”, dijeron. Asimismo, en la plática recordaron que su elección para el papel fue accidental.

Y es que Kubrick no tenía la intención de contratar hermanas gemelas.”Nunca habíamos ido a la escuela de teatro, pero habíamos hecho algunos trabajos de televisión antes”, contaron.

“Teníamos un agente y ella llamó a nuestra madre y dijo: ‘Stanley Kubrick está buscando hermanas’. Stanley nunca buscó gemelos, pero fuimos juntas de todos modos”, continuaron.

“Si no hubiéramos hecho la audición, los papeles probablemente habrían sido para dos chicas de diferentes edades, como los personajes del libro”, agregaron.

“Ciertamente funcionó a nuestro favor porque Stanley decidió que las gemelas eran más aterradoras”, dijeron. En otra plática a Cosmopolitan, aseguraron que no fue difícil su actuación.

“Somos espeluznantes por naturaleza”, admitieron. “Pero practicamos nuestro tiempo, diciendo las cosas al unísono y trabajamos para decir nuestras líneas de una manera hueca y de otro mundo varias veces”.

De igual forma, afirmaron que nunca tuvieron miedo en el set a pesar de que estaban trabajando en una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos.

“Veíamos gente con maquillaje aterrador, pero siempre se sentía más como si estuviéramos en una elaborada fiesta de disfraces”, aseveraron las dos. “Simplemente no fue tan extraño”.

“Tuvimos que estar escoltados todo el tiempo”, agregaron. “Pero nuestros padres nunca se preocuparon ni pensaron que deberíamos dejar de filmar la película. Nos apoyaron...”.

Al presente, las hermanas Burns siguen radicadas en Londres con sus familias. Además, asisten a convenciones y se mantienen activas en redes sociales en donde comparten sobre sus vidas.