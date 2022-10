La triste historia real detrás de ‘Desde cero’: así fue el romance de los verdaderos Lino y Amy

Desde cero, la nueva serie romántica de Netflix, tiene todos los ingredientes de un clásico del género: un encuentro fortuito, un insuperable romance, pruebas inesperadas y un final desgarrador.

La trama sigue a Amy Wheeler, una estudiante universitaria que conoce y se enamora del chef y pintor Lino Ortolano mientras cursa un programa de estudios en Florencia, Italia.

Tras este encuentro, ambos comienzan a escribir un encantador romance que enfrenta numerosos retos debido a sus diferentes culturas y circunstancias de vida, pero logran que su amor triunfe.

Lamentablemente, su idilio toma un giro desolador cuando Lino es diagnosticado con cáncer y el futuro que tanto han luchado para construir, repentinamente, se torna muy incierto.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

Gracias a los componentes de la trama, no es sorpresa que la producción encabezada por Zoe Saldaña y Eugenio Mastrandrea se haya posicionado entre las más vistas en la plataforma.

No obstante, el proyecto no es ficción, sino que se basa en el libro de memorias From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home de la actriz y escritora estadounidense Tembi Locke.

En la autobiografía superventas, publicada en el año 2019, la autora repasa los años de su inspiradora historia de amor con su primer esposo, el chef italiano Rosario “Saro” Gullo.

La desgarradora historia real detrás de la serie Desde cero

En el libro de memorias, Locke recuerda que estaba estudiando en Florencia, Italia, cuando su vida se cruzó con la de Saro, quien la ayudó a buscar su bicicleta luego de que se la robaran.

La artista recordó que, en los comienzos de su relación, él le dijo creer que ambos podrían “ser algo grandioso” y se sorprendió de un modo grato por la gran seguridad que demostró.

“De repente me pareció tan bueno como la mantequilla en el pan. Me sorprendió su audacia, su certeza”, rememoró. En un punto, Tembi tuvo que regresar a los Estados Unidos.

Mientras, Gullo continuó desempeñándose como chef en Florencia; sin embargo, ninguno de los dos permitió que la gran distancia entre ambos los detuviera de seguir en contacto.

Finalmente, ambos se reencontraron en Nueva York. Luego, la pareja decidió mudarse a Los Ángeles para que ella continuara su carrera. En 1995, se juraron amor eterno en el altar.

Sobre su relación, la actriz dijo que Rosario “suavizó los lugares que no sabía que necesitaban ser calmados, parecía perfectamente dispuesto a abrazar las partes de mí que eran lascivas, inestables, inacabadas y contradictorias”.

“Juntos habíamos comprometido la vida como dos tenedores comiendo de un plato. Listo para escuchar, para amar, para mirar en la oscuridad y ver un delgado filamento de la luna”, escribió.

Después de su matrimonio, los esposos vivieron felices hasta un día en 2002. Durante ese año, recibieron una devastadora noticia: Gullo tenía leiomiosarcoma, una rara forma de cáncer.

A partir de entonces, el chef comenzó a someterse a su tratamiento para sanarse, mientras su esposa se mantuvo a su lado cuidándolo y apoyándolo en cada etapa de su enfermedad.

Durante su tratamiento, ambos decidieron adoptar a una hija a la que bautizaron Zoela. “Siempre quisimos ser padres”, comentó al medio Today en el año 2019.

Asimismo, en esa ocasión contó que decidieron continuar con sus vidas pese a que la salud de su marido seguía en debacle. “Una de las cosas que aprendí es que la vida sigue sucediendo a nuestro alrededor y para nosotros”, compartió.

Desgraciadamente, luego de una década luchando contra el cáncer, Rosario “Saro” Gullo falleció a causa de la enfermedad en el año 2012. Después de su partida, Tembi viajó a Sicilia varias veces.

Más adelante, comenzó a escribir un libro sobre sus memorias de la relación sin imaginarse que se convertiría en un best-seller y Reese Witherspoon lo elegiría para volverlo una serie.

En sus memorias, la autora confesó que el viaje a Italia fue clave en su sanación.”Sicilia fue el agua y el sol que me fortalecieron para estar más fuerte en mi vida después de la pérdida”.

En la actualidad, la estrella continúa cercana a la familia de su fallecido esposo y padre de su hija, la misma con que alguna vez la rechazó y siguió adelante, pero todo el tiempo recuerda a “Saro”.

¿Por qué cambiaron los nombres en la serie Desde cero?

Ahora, aunque la serie producida y escrita por Tembi y su hermana menor, Attica Locke, se basa en una historia real, la autora decidió cambiar los nombres de los personajes para la serie.

¿El motivo? Según dijo a Today, lo hizo para mantener una “distancia psíquica” entre ella y su representación en las pantallas.

“Necesitaba el espacio para permitir que el personaje creciera, se doblara y ficcionalizara las cosas”, expuso. A pesar de todo, eligió nombres con significado.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

Por ejemplo, Amy es el diminutivo del nombre sudafricano Amahle. La escritora es llamada por todos Tembi, pero su nombre completo es Tembekile. Además, la llamaban Tammy cuando era niña.

“El nombre de Amy fue un guiño y un guiño a tener un nombre afrocéntrico y las formas en que cambia. Pero sus padres siempre la llaman Amahle”, explicó.

Su hermana eligió que su contraparte en la pantalla se llamara Zora por la famosa escritora Zora Neale Hurston. Mientras tanto, su hija escogió el nombre Idalia para ella.

“Nos divertimos creando estas versiones alternativas de nosotros”, expresó.

Cabe destacar que el apartamento de Amy en la serie está ubicado justado al lado del departamento en donde Locke realmente vivió cuando conoció a Gullo.

Asimismo, el bar en donde se filmó la cita de la pareja en la serie es el mismo que el chef tenía con un amigo en la vida real. Así es que hay muchos elementos reales en la producción.

Los ocho episodios de Desde cero están disponibles en Netflix desde el pasado 21 de octubre.