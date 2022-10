‘Desde cero’: todo lo que debes saber sobre la nueva miniserie romántica de Netflix

La miniserie Desde cero, el nuevo drama romántico de Netflix, promete conquistar los corazones de las audiencias con una historia de amor insuperable y muy emocional inspirada en hechos reales.

La trama, basada en el libro de memorias From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home de la actriz y escritora Tembi Locke, sigue a una estudiante estadounidense en un viaje a Italia.

Durante su estadía en el país europeo, la protagonista se sumerge en el mundo de las artes y, de manera totalmente accidental, conoce al hombre que se convertiría en el amor de su vida.

Si bien la premisa se parece mucho a otras historias, la serie limitada fundamentada en la realidad también aborda el choque cultural y la lucha contra la enfermedad a lo largo de sus ocho episodios.

Si todavía no has comenzado a devorar esta producción o quieres saber más sobre ella, a continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta antes de presionar el botón play.

¿De qué va Desde cero, la nueva miniserie romántica de Netflix?

Como se mencionó, Desde cero está basada en el relato de Locke sobre su desgarrador romance con su esposo, Rosario Gullo. Pero, ambos se llaman Amy Wheeler y Lino Ortolano en la trama.

Al comienzo de la historia, Amy es una estudiante de Derecho en la universidad que decide comenzar un programa de estudios en Italia para aprender más sobre el arte renacentista.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

Un buen día, fortuitamente, conoce a Lino, un chef en un restaurante en Sicilia. A pesar de haber crecido de maneras distintas y en diferentes lugares del mundo, ambos hacen clic desde el inicio.

Su pasión por la vida, la buena comida y el uno por el otro los unen inquebrantablemente. Así que deciden apostar todo a su amor y mudarse a Estados Unidos para comenzar a vivir como pareja.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

No obstante, pronto se dan cuenta de que unir sus vidas no es tan fácil. Lino sufre mucho por adaptarse a la cultura y también por comenzar una carrera satisfactoria como chef en este país.

Aparte de todo, mientras intentan surfear los obstáculos de la vida diaria, un diagnóstico inesperado obliga a la pareja a depender más que nunca de ellos, así como también de sus familias.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

La sinopsis oficial de la serie de Netflix reza así: “El idílico verano de estudios en el extranjero de Amy comienza perfectamente: buena comida, buena compañía y hermosos fondos junto al mar”.

“Pero su viaje rápidamente se vuelve más complicado. Como si las diferencias culturales de la pareja no fueran suficientes, pronto Lino enfrenta problemas de salud que podrían separar a los dos amantes”, continúa.

“Para superar este desafío imprevisto, Amy y Lino tendrán que unir a sus familias en un sistema de apoyo a través del país que evade las fronteras y supera los obstáculos”, concluye.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

¿Quiénes actúan en Desde cero?

La miniserie Desde cero está protagonizada por los actores Zoe Saldaña y Eugenio Mastrandreia, quienes se encargan de interpretar a los enamorados Amy y Lino, respectivamente.

Saldaña es ampliamente conocida por sus papeles en exitosas películas como Guardianes de la Galaxia y Avatar. Desde cero representa una de sus escasas actuaciones en tramas románticas.

Zoe Saldaña en 'Desde cero' | Netflix

Igualmente pasa con Mastrandreia, quien ha actuado principalmente en proyectos sobre crímenes de Italia. La serie es su primer proyecto de romance y su primer rol internacional importante.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

Además del dúo principal, también forman parte del elenco los actores Giacomo Gianiotti, Danielle Deadwyler, Keith David, Terrell Carter, Jonathan Del Arco, Peter Mendoza, Jonathan Dylan King, Rodney Gardiner, Lucia Sardo, Paride Benassai y Judith Scott.

Gianiotti habló con Entertainment Weekly sobre el proyecto y adelantó: “Este libro, esta historia, escrita con maestría por Tembi Locke, es verdaderamente conmovedora”.

“Sé que esta serie afectará a personas de todo el mundo en un nivel emocional profundo. Los temas del amor, la pérdida, la alegría y el dolor son todos universales”, detalló.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

¿Quiénes están detrás de Desde Cero?

La serie limitada Desde Cero fue creada y escrita por Attica y Tembi Locke. Sus ocho episodios están dirigidos por la directora de televisión Nzingha Stewart. Asimismo, cuenta con varios productores.

Entre ellos, están Saldaña y Reese Witherspoon. De acuerdo a la protagonista, quien está casada con un italiano, la estrella de Legalmente rubia fue quien se le acercó a proponerle el proyecto.

“Cuando lo leí, obviamente todos sabemos cómo termina la historia de Tembi Locke y Saro, pero su amor, su amistad, su vida, su viaje, la historia de sus vidas juntos, es atemporal. Y eso me conmovió profundamente”, dijo sobre esta historia en una entrevista con People.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

¿Cuándo se estrena Desde cero?

La miniserie Desde cero aterrizó en Netflix el pasado 21 de octubre con todos sus episodios. En medio de un mar de producciones de terror, el drama romántico ha logrado atrapar espectadores.

Escenas de 'Desde cero' | Netflix

El tráiler de la miniserie Desde cero

“En Italia, tenemos un dicho. En los sueños, como en el amor, todo es posible”, con esta frase comienza el tráiler de dos minutos de esta historia de amor imperdible.

¿Será el amor de Amy y Lino suficiente para sobrellevar todos los desafíos que les esperan tras conocerse? La respuesta solo se puede descubrir viendo la recién estrenada serie en la plataforma.