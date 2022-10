Hijo de Ludwika Paleta se sinceró: esta es la actividad que no disfruta junto a la actriz

Ludwika Paleta ha destacado por ser una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, pero también destaca por ser una madre entregada y con una excelente relación con cada uno de sus hijos.

La actriz se convirtió en madre con la llegada de su primogénito Nicolás, quien hoy es un joven que roba suspiros a través de las redes sociales y es considerado uno de los influencers más destacados del momento.

La relación entre Ludwika y su hijo es muy cercana, ya que ambos comparten mucho tiempo juntos y disfrutan del tiempo en familia.

Por eso es común que ambos compartan muchas fotos y videos en los que ambos demuestran tener el mejor de los vínculos, el cual cada vez se fortalece más con el pasar de los años.

Sin embargo, no todo es color de rosa para la familia, porque existen algunas actividades que Nicolás no disfruta mucho con su madre, y es que aunque se aman, no son compatibles en todo.

El hijo de Ludwika Paleta compartió un video que reveló toda la verdad

En video compartido a través de las redes sociales, Nicolás mostró cómo disfrutan ir de compras juntos, y es que al parecer, no disfrutan mucho la experiencia de hacer shopping madre e hijo.

Durante la grabación, la actriz reaccionó al notar que su hijo la grababa mientras hacían compras y es que le hizo una mirada de molestia, ya que sabe que su hijo no disfruta acompañarla.

Para complementar el video, Nicolás escribió en forma de sarcasmo “me encanta ir de shopping”, mientras que acompañaba a su madre con un rostro de desgano.

Sin embargo, madre e hijo sí disfrutan de pasear, salir de viaje o ir a comer en restaurantes.