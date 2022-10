Pablo Lyle enfurece a la jueza y aparece con traje de prisionero: ¿qué significa el color?

Falta poco para que el actor Pablo Lyle conozca el tiempo que pasará en prisión tras declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años, durante una pelea por un impase automovilístico en Miami en el 2019.

Este miércoles 26 de octubre se realizaría la audiencia para las mociones que presentaría la defensa con el objetivo de rebajar la posible condena. El artista se enfrentaría a estar entre 9 y 15 años en la cárcel: Sin embargo, la pena podría reducirse, ya que ha estado bajo arresto domiciliario durante tres años y desde el 4 de octubre permanece recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) en Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos.

El fatídico día el actor de 35 años le propinó un puño en la cara a Hernández, quien cayó inconsciente al suelo y falleció días más tarde como consecuencia de una lesión cerebral. La jueza Marisa Tinkler Méndez iniciaría el proceso para dictaminar la sentencia, pero la audiencia fue diferida para el próximo 14 de noviembre. Lyle no acudió al tribunal.

Lo que enfureció a la jueza

El actor no estuvo de manera presencial en la audiencia, pero si lo hizo a través de la plataforma Zoom, esto enojó a la jueza Tinkle, quien lo encaró por su ausencia y ahora se desconoce si esta jugada por parte de su abogado lo perjudicará o favorecerá. El encuentro estaba previsto para las 8.30 am, pero la jueza quedó plantada.

La magistrada ante esta ausencia habló primero con el director de la penitenciaría donde está recluido del artista y, luego, con su abogado, y organizó un descanso para que él apareciera a través de una videollamada.

Ella preguntó: “¿Qué pasó esta mañana antes de yo decidir una nueva audiencia? ¿Qué pasó esta mañana cuando te traían a la corte?”, a lo que él respondió: “Ayer me informaron que no era necesario que estuviera en la corte, que yo estuviera allí hoy dicho por mi abogado. Y esta mañana cuando me preguntaron yo les dije eso, que mi abogado me había dicho que no era necesario que estuviera allá hoy. Ha sido un poco como una confusión. Es mi primera vez y no sé cómo trabaja esto. Yo solo les dije lo que me dijo mi abogado”.

Tinkle siguió interrogando: ¿Te rehusaste a venir?”, y Lyle continuó defendiéndose: “No, no me rehusé, no”. Ella le indicó que audiencia era presencial, pues “es algo que merecía asegurar que estuvieras”. Además, añadió que le hará llegar, a través de su abogado, la orden de audiencia.

Por primera vez con el uniforme de preso

Esta es la primera vez que Lyle habla después de ser declarado culpable de homicidio involuntario, y también que le se ve vestido con el uniforme de reo. Pero, ¿Qué significa el color rojo de su vestimenta? Pues es un preso de alto perfil, según la información ofrecida por la periodista Tanya Charry en El Gordo y La Flaca.

Su abogado, a través de una moción, buscará apelar y buscará que se realice un nuevo juicio, y para esto tienen hasta el próximo 4 noviembre, fecha tope para entregar el recurso.