‘No estaba dispuesto a perder a mis hijos’: esposo de Claudia Álvarez tuvo un pasado oscuro

El productor Billy Rovzar suele ser muy discreto sobre su vida privada sin embargo, ha sido muy transparente al hablar de las adicciones que casi lo hicieron tocar fondo hace 12 años.

Rovzar actualmente está casado con Claudia Álvarez y juntos tienen tres hijos pero el productor tiene otros dos, fruto de su relaión anterior, a quienes “casi pierde” por ese oscuro pasaje de su vida.

Fue durante una conversación en el podcast Craks Podcast que Rovzar compartió su testimonio: “Yo no entendía lo que era echarnos un drink y ya, para mí, si nos sentábamos a tomar era para volarnos. Yo tomaba mucho”.

La forma de beber del productor se convirtió en un problema ya que lo hacía de miércoles a domingo y se perdía a tal grado de tener lagunas mentales. En aquel entonces, tenía 33 años; su hijo Max tenía 10 y su hija Alex 7.

Rovzar solía vacacionar ocasionalmente en cruceros pero en una ocasión tuvo que ser auxiliado al caer al piso luego de “recrear” la escena de Titanic donde Leonardo DiCaprio baila dando muchas vueltas. Fue llevado a su habitación, donde estaba durmiendo su hijo, a quien le provocó un gran susto.

“Yo no me di cuenta que mi hijo estaba ahí, empiezo a vomitar al piso vino tinto, parecía que era sangre y lo siguiente que me acuerdo es de mi hijo, sobándome el brazo diciéndome: ‘Todo va a estar bien, papi’ (...) Ese momento de todo va a estar bien, papi, cambió todo, decidí todo, me llevó a un lugar”.

Rovzar reveló que ese fue un momento clave en su decisión para recuperarse ya que le recordó a cuando el alcoholismo de su papá afectó su hogar cuando era chico. “Mi papá y yo perdimos este vínculo de padre e hijo, porque él estaba en este alcoholismo que yo estaba también. Yo no sé en qué borrachera yo dije: ‘No lo veo como mi papá”.

Lo único que podía controlar es que no hubiera una segunda ocasión que me vean así, ya fue la primera, no sé cuándo perdí a mi papá, pero no estaba dispuesto a perder a mis hijos — Billy Rovzar

En ese momento, Rovzar le juró a su hijo que nunca más bebería alcohol

Dejar el acohol no sólo le permitió recuperar la conexión con su hijo sino que además lo llevó a encontrarse con Claudia Álvarez y formar una familia con ella.

“Ese día [lo] dejé, han sido ya 12 años y no he tocado una gota de alcohol desde ese momento. Lo que más me define, es decir: ‘No tomo’, amo no tomar, me dio a mi esposa de hoy, al amor de mi vida”.

“No hay manera de que vuelva a tomar. Eso fue lo que más ha marcado mi vida. No dejas de ser adicto, hoy en día soy adicto al trabajo, a mis hijos, a mi esposa, a todas esas cosas que hoy son buenas, pero nunca dejas de ser adicto”

La actriz ha sido un gran soporte para Billy Rovzar ya que no sólo le dio a sus otros tres hijos sino que además ha forjado una buena relación con Max y Alex. Tambié, año con año celebra la sobriedad del productor.

“Hoy es un día muy especial para la persona más importante en mi vida.... Hoy, hace 8 años, ¡tomó una decisión que le cambió la vida y me hace admirarlo cada día más! El dejar de tomar requiere de un gran desafío porque significa dejar un estilo de vida, ser fuerte con la presión social y un sin fin de altas y bajas, pero siempre con la convicción de querernos dar tu mejor versión y hoy amor, ¡te lo aplaudo con todo el honor que mereces! ¡Te Amo y admiro con toda mi alma!”, expresó en una ocasión.