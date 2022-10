Claudia Álvarez es una súper mamá: así la vida de lujo que le da a sus tres hijos

Claudia Álvarez es una de las celebridades mexicanas con mayor popularidad en redes sociales y es que ha conquistado al público con su transparencia al mostrar su vida como mamá.

Aunque la actriz ha hecho una pausa de la actuación para dedicarse especialmente a sus gemelos que nacieron a mediados de enero, ha demostrado que ser mamá de tiempo completo también es un trabajo duro.

La actriz está casada con Billy Rovzar, con quien tuvo a su hija Kira y a los mellizos Clío y Billy.

Recientemente Claudia sorprendió a los fans con una fotografía en la que aparece sobre un columpio, cargando los mellizos mientras su hija Kira dejó ver lo mucho que ha crecido al estar solita en otro balancín.

“Mi vida entera”, escribió en la actriz en la descripción de la fotografía.

La postal se llenó de halagos por el gran trabajo que hace Claudia por sus hijos y los fans expresaron su opinión sobre a quién se parecen los niños.

“Las niñas se parecen a ella el niño a su papá”. “Las dos niñas son súper parecidas !! Felicidades bella familia”. “La beba gemela es igualita a ti!!!”. “La bebé toda la carita de kira”, se lee.

Claudia Álvarez les ha dado una vida de experiencias divertidas

No es ningún secreto que la actriz ame viajar y aunque hacerlo con niños es complicado, cada vez que puede los lleva con ella.

Hace unos meses disfrutó de unas merecidas vacaciones en un crucero y en Disney World al lado de su esposo Billy Rovzar y su hija Kira.

“Soñaba con vivir éste viaje juntas y hoy es una realidad @disneycruiselineSi buscan un gran plan para hacer con sus hijos éste crucero es el mejor plan, es el nuevo crucero de Disney #DisneyWish luego les sigo compartiendo todo lo que estamos viviendo para que se animen a venir con su familia!!! #DisneyCruiseLine”, escribió la famosa en una tierna foto en la que posa con Kira.

La famosa ha organizado fiestas de lujo para celebrar a sus hijos ya sea por sus cumpleaños o bautizo.

Y ha dejado ver que aunque no es un trabajo fácil, siempre luchará por el bienestar de los tres.

“Yo materno!!!Me gusta, hace que saque lo mejor de mi, me cuestiona, me duele, me ilusiona, me saca de mi zona, me destruye y construye, me responsabiliza, me hace crecer.. Pero lo más más importante es que ha hecho que mi corazón crezca y sienta en lo más profundo lo que es el amor!!!”

Y aunque la que más ha disfrutado los regalos de mamá ha sido Kira, es claro que en algún momento los mellizos jugarán en el incréible patio de juegos que la actriz y su esposo han construido para ellos.