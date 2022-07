Claudia Álvarez le responde a quienes la critican por viajar sin sus bebés

Claudia Álvarez es una de las celebridades mexicanas con mayor popularidad en redes sociales. Sus seguidores no pierden detalle de lo que comparte, ya sean proyectos profesionales o momentos de su vida familiar.

La actriz siempre ha buscado conectar con los fans enviando mensajes motivacionales o haciendo dinámicas en su cuenta de Instagram. Y aunque suele mantenerse lejos del escándalo, cuando se meten con ella o su familia, no duda en responder.

Recientemente Claudia disfrutó de unas merecidas vacaciones en un crucero y en Disney World al lado de su esposo Billy Rovzar y su hija Kira.

“Soñaba con vivir éste viaje juntas y hoy es una realidad @disneycruiselineSi buscan un gran plan para hacer con sus hijos éste crucero es el mejor plan, es el nuevo crucero de Disney #DisneyWish luego les sigo compartiendo todo lo que estamos viviendo para que se animen a venir con su familia!!! #DisneyCruiseLine”, escribió la famosa en una tierna foto en la que posa con Kira.

Aunque se llenó de halagos, una fotografía dividió opiniones pues Claudia expresó que “no puede esperar a que los mellizos fueran más grandes” para poder viajar en familia.

“Disney Wish lo máximo vivirlo con ustedes!!! Ya quiero q Billy y Clio sean más grandecitos para poder venir toda la familia!!!”, se lee.

La familia no estuvo completa en el viaje pues debido a que aún son muy pequeños, los mellizos no estuvieron presentes. Además, en días pasados la actriz compartió que estaba tomando muchas precauciones con ellos para evitar contagios de Covid-19, el cual ahora está afectando a los bebés.

De inmediato, internautas señalaron a la actriz por “irresponsable” pues no acreditaban que los dejara solos mientras ella disfrutaba con su esposo y su otra hija.

“Qué bien que la pasen maravilloso pero tienes dos bebes muy pequeños como para abandonarlos así por unas vacaciones”. “Dejar a tus hijos por ir a divertirte sólo con uno de ellos… pues qué bueno que no te enfermes y nunca les llegues a faltar por vacacionar sin ellos. Bendiciones”. “Tengo a mi hija mejor de 2 años y no puedo irme de viaje y dejarla ahora con gemelos no me imagino”. “Ah caray pues con quién dejaron a los bebés??”, se lee en redes sociales.

Claudia tomó uno de los comentarios para expresarse a través de unas historias de Instagram. “Relájense, yo hago lo que creo que es lo mejor. Si tu empatizas con eso, ching*n, sino pues me vale”, dijo.

La actriz también advirtió que pensar así y juzgar a los demás aporta nada. En otro mensaje pidió respeto a sus decisiones como mamá. “Qué padre que ustedes no se puedan despegar ni un segundo de sus hijos. Yo respeto si no te has quitado culpas como mamá, si piensas que eres mejor por dejar de hacer cosas para estar al 100 con ellos, pero también está padre que ustedes respeten”, puntualizó.

“Si me dejan darles un consejo, hagan lo que ustedes piensen que es lo mejor para ustedes y su familia”, aconsejó Claudia.