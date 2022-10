‘La escuela del bien y del mal’: estas son las parejas reales de los actores (una está casada)

Desde que aterrizó en Netflix el pasado 21 de octubre, la película de fantasía La escuela del bien y del mal ha acaparado por completo el gusto de las audiencias con su original historia de amistad.

El éxito del largometraje que sigue a las mejores amigas Agatha y Sophie desde que llegan a la Escuela del bien y del mal ha catapultado la fama mundial de muchos de sus talentosos actores.

Sophia Anne Caruso y Sofia Wylie protagonizan 'La escuela del bien y del mal' | Netflix

Gracias a esto, el interés del público sobre la vida personal de las protagonistas y el resto del reparto ha crecido con su popularidad y muchos se preguntan si sus corazones están ocupados.

Las parejas en la vida real de los actores de La escuela del bien y del mal

Por esto, a continuación, te revelamos el estatus sentimental de las estrellas principales de esta exitosa producción del gigante del streaming basada en la novela homónima Soman Chainini:

Sophia Anne Caruso

La talentosa estrella detrás de Sophie se encuentra, aparentemente, soltera y totalmente enfocada en la construcción de su carrera como actriz en el mundo del espectáculo.

Sofia Wylie

Al igual que su coprotagonista, la intérprete de Agatha, al parecer, no tiene una relación sentimental en la actualidad y sus energías están enfocadas en su trayectoria artística.

Kerry Washington

La famosa intérprete de la profesora Clarissa Dovey está felizmente casada con exjugador de fútbol americano, productor y actor Nnamdi Asomugha desde el año 2013.

La famosa pareja ha procreado dos hijos juntos desde su matrimonio: Isabelle Amarachi Asomugha y Caleb Kelechi Asomugha, quienes tienen 8 y 6 años, respectivamente.

Charlize Theron

La ganadora del Oscar detrás de Lady Lesso estaría saliendo en plan romántico con el modelo Gabriel Aubry desde hace unos meses. Así lo reveló una fuente a la revista Us Weekly en mayo.

“Charlize se ha estado juntando con Gabriel Aubry”, aseveró el informante. “Son muy informales y disfrutan el uno del otro”. El insider además destacó que se están tomando las cosas con calma.

Laurence Fishburne

El reconocido histrión de 61 años, quien encarna al rector de la Escuela del bien y del mal, se encuentra soltero desde hace su divorcio de su segunda esposa, Gina Torres, en 2017.

No obstante, en entrevista a Page Six en junio, el padre de tres dijo estar abierto al amor. “Eventualmente me gustaría tener una cita, pero no hay nadie en particular en mi radar”, confesó.

Michelle Yeoh

La actriz malaya que interpreta a la profesora Emma Anemone sostiene una relación con Jean Todt, un empresario y expresidente de la Federación Internacional del Automóvil, desde 2004.

La pareja, que se lleva 16 años de diferencia, se comprometieron en 2005, pero no se han casado. Se rumora que su gran boda finalmente se celebrá este 2022.

Kit Young

El atractivo actor inglés detrás de Rafal está presuntamente soltero y dirigiendo todos sus esfuerzos a continuar expandiendo su trayectoria actoral en el medio artístico.

Earl Cave

El actor londinense detrás de Hort mantiene una relación sentimental con la también actriz y modelo Devon Ross. Los novios son ambos hijos de estrellas del medio artístico.

Cave es hijo del músico Nick Cave y la diseñadora de The Vampire’s Wife, Susie Cave. El histrión dijo a W que él y su novia sueñan con trabajar juntos. “Tal vez interpretar hermano y hermana”.

Jamie Flatters

El galán que se puso en los zapatos de Tedros parece no tener pareja actualmente. Si la tiene, debe estar siendo discreto al respecto, pero todo apunta a que está disfrutando de su soltería.

Freya Parks

La artista que dio vida a Hester en La escuela del bien y del mal, aparentemente, sostiene un romance con el también actor y músico Ferdia Walsh-Peelo desde hace un tiempo.