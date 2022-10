5 películas que nos hicieron creer que las relaciones tóxicas eran lo mejor pero no

Desde que el cine es cine, la industria ha presentado en la gran pantalla incontables historias protagonizadas por parejas poco saludables, disfuncionales y sumamente problemáticas.

Dado que el séptimo arte se nutre y representa la vida misma, no es ninguna sorpresa, puesto que muchas personas pueden ser también insanas, nada funcionales y caóticas en el mundo real.

No obstante, hay una línea muy fina entre enseñar la realidad de una relación enfermiza e idealizar el abuso emocional implicando que ciertas actitudes claramente abusivas son románticas.

A lo largo de los años, Hollywood ha vendido a las audiencias en todo el mundo presuntas historias de amor que han afectado la comprensión de los romances dañinos al romantizarlas.

5 películas que nos encantaron, pero romantizan parejas tóxicas

Por esto, a continuación, te presentamos cinco largometrajes en las que se idealizó el abuso emocional y nos hicieron creer que las relaciones tóxicas eran lo mejor, cuando no es así.

Crepúsculo

La serie de películas, basadas en las novelas de Stephanie Meyer, ganó una legión de fans que idealizaban el abuso y el comportamiento obsesivo en la relación de Bella Swan y Edward Cullen.

Si la diferencia de 100 años de edad entre los protagonistas no es lo suficientemente aterradora, el vampiro se metía en la habitación de Bella para verla dormir.

A esto se le suman los ataques de ansiedad de la estudiante de secundaria y sus intentos de suicidio cuando Edward termina su relación con ella. Al final, ella renuncia a su vida por él.

Incluso se obsesiona por convertirse en una vampiro solo para estar a su lado para siempre. Todo esto es exactamente lo opuesto a lo que es una relación saludable.

Nace una estrella

La última versión de Nace una estrella, encabezada por Lady Gaga y Bradley Cooper, cautivó al mundo, pero envía un mensaje peligroso: las mujeres deben quedarse en relaciones abusivas.

Y es que, a lo largo de la cinta, Ally no deja de poner excusas y sacrificarse por Jackson debido a que siente que le debe; empero, no importa lo que haga, no puede rescatarlo de sus problemas.

En cambio, mientras ella va en ascenso, él no lo celebra, sino que se hunde más y más en sus adicciones y depresión. Ni siquiera hay un final feliz para esta supuesta historia de amor.

No obstante, pese a todo, los espectadores quedaron fascinados por esta película. Es momento de separar la pasión del abuso y mirar lo que pasa en esta relación como señales de advertencia.

La bella y la bestia

El clásico de Disney, cuya versión live-action estuvo protagonizada por Emma Watson, está repleto de problemas pero presentado de tal manera que aparenta ser un cuento de hadas ideal.

La Bestia es mala, abusiva y temperamental. Se transformó en animal porque no conocía el amor ni la compasión. Aparte, mantiene a Bella prisionera hasta que cambia y rompe la maldición.

Hace falta meditar en los motivos por los que ella permanece con él. ¿Será que tiene síndrome de Estocolmo? Al final, lo inquietante es su mensaje: si su abusador parece cambiar, quédese con él.

Diario de una pasión

Desde su estreno en 2004, la pareja de Diario de una pasión, conformada por Noah y Ally, ha sido presentada como la encarnación del amor verdadero y la representación del romance ideal.

Sin embargo, la relación mostrada en la película encabezada por Ryan Gosling y Rachel McAdams es más bien peligrosa y destructiva. Noah no solo está obsesionado con Ally.

Además, es abusivo verbalmente, apela a la manipulación emocional y hasta amenaza con quitarse la vida por salir con ella. Sí, permanece a su lado hasta el final, pero eso no borra todo lo anterior.

50 sombras de Grey

La historia de Christian Grey y Anastasia Steele es uno de los mejores ejemplos de relaciones tóxicas. A lo largo de la franquicia 50 sombras de Grey, se romantiza la manipulación y el abuso.

El supuesto “galán” de esta historia es un hombre perturbado, celoso, controlador, manipulador y con una predilección por la violencia sexual que acecha a la inocente y virginal protagonista.

Por si fuera poco, intenta convencerla de firmar un contrato para tener control sobre su vida y esté disponible para tener sexo cuando él quiere y hasta controlar qué come y cuándo.

Además, aseguran que presenta de forma equivocada el BDSM. Si bien la vida sexual de muchos puede haber cambiado por la ficción, es peligroso practicar estos actos sin conocer los límites.