Relaciones tóxicas: ¿Por qué es tan difícil salir de una relación insana?

Los seres humanos somos sociales y buscamos sentirnos amados, valorados, apoyados y escuchados. Seguramente, tu red social (amigos, familiares, compañeros, pareja, etc.) sea en tu vida una fuente importante de gratificación, aunque a la vez pueda convertirse en un punto de debilidad.

Por otro lado, la salud mental también es un reto importante que debe alimentarse de todos esos vinculos sanos e importantes que marcan nuestra vida día a día. Septiembre es un mes maravilloso por ser el ‘pretexto’ perfecto para recordarte que el amor va alineado a la paz y tranquilidad en cualquier aspecto. También toma en cuenta que las relaciones tóxica pueden darse con toda tu red social y no simplemente con una pareja.

Silvia Congost, psicóloga es una de las mayores conferenciantes y referente en relaciones, autoestima y dependencia emocional. Llegó hasta Metro Ecuador y nos recordó la importancia de tener relaciones sanas con nuestro entorno. En su ponencia ‘Objetivo amarte’, que se llevó acabo en Quito trasladó al público hasta lo más profundo de cada universo emocional interno.

Una de sus mayores áreas de conocimiento es cómo lidiar con las relaciones tóxicas. Y puntualiza: “Puede ser a nivel de pareja, pero también con familiares, amigos o relaciones laborales”. Asegura que lo primero es entender que esa persona esta dañada por alguna circunstancia. “Debemos comprender sus patrones de conducta, como el trastorno narcisista, y saber que lo importante es fortalecer nuestra autoestima para coger distancia y no sentir culpa”.

¿De dónde emerge esa energía para tocar los corazones de la gente?

De las experiencias que más mueven a las personas son las personales. Mi historia comenzó siendo psicóloga y cuando quedé atrapada en una relación tóxica en la que yo cree dependencia emocional no sabía que me ocurría, porque seguía ahí si ya no era feliz. Sin embargo, cree mi propio método y entendí que yo tenía que haber vivido eso para ayudar a otras personas.

¿Cómo te diste cuenta que era el momento de soltar?

Siempre hay momento en el que tocas fondo, en el que te das cuenta que ya no mereces seguir sufriendo. Tú no cortas una relación tóxica porque piensas que sin esa persona vas a sufrir mucho, pero también te das cuenta que más de lo que estás sufriendo ya no puedes sufrir. Entonces haces un clic con esas emociones y dices hasta aquí.

¿Qué le dices a las personas que dejaron de creer en el amor?

Nunca dejen de creer en el amor, el amor es lo más maravilloso que existe es la esencia del ser humano. No solo el de pareja, pues también es fundamental en los vínculos que creamos con nuestro entorno. Renunciar al amor es renunciar a una parte de nosotros mismos. Una cosa es disfrutar de mi soledad sin pareja; lo cual creo es muy importante.

¿Cómo quitarnos ese peso de que las personas nos harán daño sin aún conocerlas?

Este miedo inicial cuando antes ya te han hecho daño o te han lastimado es normal, porque nuestro cerebro cuya función es protegernos, pero también es verdad que cuando esa persona que está ahí, y sabe respetarte y tiene interés real en ti al final va a cuadrar bien contigo y con todos tus miedos, valores y proyectos de vida. Al contrario de alguien que no tiene un interés real, pues se cansará y se irá y tampoco está mal pues al final esa persona no es para ti.

Tomar conciencia: ¿Cómo sanar de verdad?

Para sanar es importante entender esas heridas y hacer un proceso de crecimiento personal en el que te permitas bucear hasta tu interior para entender porque has elegido ciertos patrones, porque has perdonado ciertas conductas o patrones que no te merecías, y perdonarte por todo eso que has permitido, la elección es aceptar, perdonar y elegir que vida quieres vivir de aquí en adelante.

Las creencias erróneas acerca del amor que afectan a nuestras relaciones

Nuestras creencias tienen un papel clave en la manera en la que nos sentimos y nos comportamos; nos afectan absolutamente en todo: dirigen, manipulan y tienen el control de nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Es decir, tienen mucho poder en nuestra vida. Si son positivas, nos harán sentir cada vez más fuertes, pero si en nuestro interior albergamos creencias negativas y limitantes, nos quitarán fuerza y nos harán más vulnerables.

Algunas de estas creencias dañinas son las siguientes:

Cuando te cases y formes una familia serás feliz.

Para que la relación funcione hay que luchar.

Quien bien te quiere, te hará llorar.

Quedarte sin pareja a partir de los 40 es una desgracia.

A rey muerto, rey puesto, o un clavo saca otro clavo.

Si te esfuerzas y le das lo que quiere, volverá a quererte. El amor implica aguantar lo que haga falta.

Los 6 pasos para liberarte de una relación tóxica y volverte a sentir bien

El sufrimiento no está ligado al amor y, por este motivo, es primordial que te liberes de este vínculo tóxico lo antes posible. Las alertas emocionales (los gritos que lanza el cuerpo para indicarnos que está sufriendo y que hagamos algo al respecto) son la ansiedad, la frustración y el desánimo o la pérdida de la ilusión. Con estas emociones podemos tomar conciencia de que estamos sufriendo. A continuación, los seis pasos imprescindibles para decir adiós a una relación tóxica.