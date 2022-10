Manelyk dijo que no se dejará de nadie: la razón por la que Carlos Speitzer la corrió del foro

Manelyk aseguró que no se dejará de nadie: la razón por la que Carlos Speitzer la corrió del foro Instagram: manelyk_oficial

Esta mañana en la emisión del programa matutino “Hoy”, se reavivaron las diferencias que han surgido entre las parejas participantes del reality se baile, ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Y es que durante la presentación de la coreografía de la influencer y modelo, Manelyk González y Potro Caballero, se dio a conocer que la también bailarina tuvo un altercado en días pasados con Carlos Speitzer y su actual pareja de baile, Candela.

Sin embargo, hay que recapitular antes de entrar de lleno a la polémica, pues cabe destacar que en el pasado Manelyk y Carlos Speitzer mantuvieron una excelente relación, misma que se reflejó en sus coreografías durante la pasada temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

De hecho, gracias a la química que plasmaban en el escenario, los fans pensaban que los famosos tuvieron un romance, pues en una ocasión, mientras terminaban una presentación, se quedaron debajo de las sábanas de una cama y, al ser descubiertos, se confirmó que los jóvenes se estaban dando un apasionado beso en los labios.

¿Qué pasó entre Manelyk y Carlos Speitzer?

Galilea Montijo, la conductora del reality de baile, les dijo previamente a su presentación de esta mañana, que “así como son de divertidos son de explosivos”, haciendo referencia a la polémica que ocurrió entre Manelyk y Carlos Speitzer.

Manelyk compartió que Carlos Speitzer la dejó de seguir en Instagram y ayer la corrió del foro donde se encontraba ensayando. En cámaras del programa se pudo verificar que el actor no quería que estuvieran sus competidores viendo el ensayo y dijo: “ es que no queremos que nadie sepa la coreografía” porque supuestamente era una sorpresa.

También Speitzer reveló que le robaron tiempo y que no quería compartir el foro, además les dijo a Manelyk González y Potro Caballero, quienes se encontraban en una esquina observando, que se retiraran, ya que estaban haciendo cargadas difíciles y aunado a ello, Candela, les afirmó que la iban a desconcentrar.

Por su parte Manelyk dijo que Carlos solo quería llamar la atención y arremetió encontra su pareja de baile, ya que aseguró que si se desconcentraba era porque solo tenía dos neuronas. Durante el programa en vivo, la influencer reveló que no se iba a dejar, ya que a su ex compañero no le afectaba en nada que ella estuviera en aquel foro.