House of the Dragon: series y películas donde puedes ver a los actores (uno estuvo en ‘Harry Potter’)

El reparto de 'House of the Dragon' mezcla rostros frescos con estrellas veteranas | HBO

La serie de drama y fantasía House of the Dragon no solo ha acaparado a millones de espectadores en todo el mundo con su emocionante historia, sino también con el talento de sus protagonistas.

La producción de HBO, precuela de la emblemática Game of Thrones, se ambienta casi dos siglos antes de los eventos de su antecesora y narra los orígenes de la caída de la dinastía Targaryen.

Las películas y series en donde actúan los protagonistas de House of the Dragon

A lo largo de los diez episodios de esta trama, basada en la novela Fire and Blood de George R.R. Martin, los actores del elenco brillan con su impecable interpretación de sus respectivos personajes.

Gracias al tremendo éxito de la ambiciosa producción entre las audiencias, la popularidad a nivel mundial de todas las estrellas crece como la espuma desde el estreno de la serie en agosto.

Sin embargo, aunque una gran parte del público apenas los conocen, los intérpretes de esta ficción ya contaban con una trayectoria artística antes de su aparición en House of the Dragon.

Por esto, a continuación, te compartimos algunos de los proyectos en las pantallas más destacados de los histriones principales en donde puedes volver a verlos derrochar su gran talento:

Emma D’Arcy

La talentosa intérprete británica detrás de la princesa Rhaenyra Targaryen comenzó su carrera actoral en el año 2015. Desde entonces, ha brillado con sus dotes actorales en varios proyectos.

D’Arcy destacó con papeles principales en las series Wanderlust (2018) y Truth Seekers (2020). También fascinó con su actuación en película Misbehaviour (2020).

Matt Smith

El histrión inglés, quien se convirtió en el favorito del público con su magistral interpretación del príncipe Daemon Targaryen, es quizás uno de los rostros más conocidos en el reparto de la serie.

Smith empezó su trayectoria actoral en el teatro en el año 2003. A partir de entonces, ha encadenado papeles en numerosas producciones sobre las tablas, en cine y televisión.

Entre sus roles destacados está la undécima versión del doctor en la serie Doctor Who (2010-2013) y el príncipe Felipe en la serie The Crown (2016-2017). Por este último, fue nominado al Emmy.

Más recientemente, el artista resaltó con sus papeles en las películas Last Night in Soho (2021) y Morbius (2022), producciones en las que hizo gala de su versatilidad como histrión.

Olivia Cooke

La actriz británica se ha ganado la aversión de los espectadores con su extraordinaria personificación Alicent Hightower inició su trayectoria en el mundo de la actuación en el año 2012.

En su recorrido actoral, Cooke destacó coprotagonizando la película Ready Player One (2018). También encarnando a Emma en la serie Bates Motel (2013-2017), precuela de la cinta Psicosis.

También ha resaltado en las series Modern Love (2019) y Me and Earl and the Dying Girl (2015). Así como en cintas Life Itself (2018) y la perturbadora Pureblood (2018) con Anya Taylor-Joy.

Paddy Considine

El histrión inglés que se ganó el corazón de todos dando vida al rey Viserys Targaryen comenzó su carrera en 1999. A lo largo de los años, además de actuar, ha fungido como director y escritor.

En su trayectoria, Considine mostró su gran talento encarnando al detective Wainwright en la película Hot Fuzz (2007). También protagonizó la cinta The World’s End (2013).

Igualmente, ha tenido papeles importantes en el filme The Bourne Ultimatum (2007) y la tercera temporada de la exitosa serie de época Peaky Blinders (2016).

Eve Best

La actriz detrás de la imponente Rhaenys Targaryen, mejor conocida como “La reina que nunca fue”, dio sus primeros pasos en el medio artístico en el teatro a mediados de los años 90.

A lo largo de su carrera, ha fulgurado en varias producciones como la serie Fate: The Winx Saga (2021-2022) y Nurse Jackie (2009-2015). Así como también la película The King’s Speech (2010).

Steve Toussaint

El actor que interpreta a Lord Corlys Velaryon, también conocido como “La serpiente marina”, ha estado trabajando como actor en la industria del entretenimiento desde 1994.

Sus más recientes papeles los ha encarnado en la serie Before We Die (2021-2022) y Lewis (2015). También apareció en las películas Punto de quiebre (2015) y Masters of Love (2019).

Rhys Ifans

El intérprete que se puso en la piel de ser Otto Hightower es uno de los miembros del elenco de House of the Dragon con una de las trayectorias más exitosas y prolíficas en el medio.

Ifans debutó en la actuación en la película Notting Hill (1991). Otros roles por los que el público lo recuerda son Xenophilius Lovegood en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 1 (2010).

Así como Vladis Grutas en Hannibal, el origen del mal (2007), el doctor Curt Connors en The Amazing Spider-Man (2012) y Mycroft Holmes en la serie Elementary (2012-2019).

Milly Alcock

La estrella australiana que saltó a la fama con su gran personificación de la versión juvenil de la princesa Rhaenyra Targaryen comenzó su carrera actoral siendo una menor en el año 2014.

Antes de dar vida a la hija del rey Viserys I, Alcock mostró su talento en las series de The Gloaming (2020), Upright (2019–2022) y en la película de terror The School (2018).

Emily Carey

La luminaria londinense que se puso en los zapatos de la joven Alicent Hightower se sumergió en el mundo de la actuación también durante el año 2014 cuando era una niña.

A partir de entonces, se ha dado a conocer por su interpretación de Grace Beauchamp en la serie Casualty (2014-2021) y Mika Cavanaugh en la serie Get Even (2020).

En el cine, ha brillado en la piel de Anastasia en Anastasia: Once Upon a Time (2020) y la versión juvenil de Wendy Darling en The Lost Girls (2022).

Fabien Frankel

El artista que se ha ganado la antipatía del mundo con su gran actuación de ser Criston Cole apenas comenzó su carrera en el teatro en el año 2017. No obstante, no saltó a la pantalla sino hasta 2019.

La producción en la que arrancó su trayectoria en el cine es la comedia romántica Last Christmas, una producción protagonizada, curiosamente, por Emilia Clarke, protagonista de Game of Thrones.

Desde entonces, su rol más destacado aparte de Criston Cole es el de Dominique Renelleau en la serie de Netflix La serpiente, un proyecto basado en la historia del asesino serial Charles Sobhraj.