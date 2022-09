‘House of the dragon’: estas son las parejas reales de los protagonistas (dos están casados)

El romance es uno de los ingredientes de 'House of the dragon' | Instagram: @houseofthedragonhbo

Desde su estreno el pasado 21 de agosto, House of the dragon no solo ha conquistado por completo al público con una historia llena drama y acción centrada en los orígenes de la Casa Targaryen.

La serie de fantasía también ha cautivado con los romances que se han suscitado entre sus protagonistas a lo largo de las tramas basadas en la novela Fuego y sangre de George R. R. Martin.

No obstante, así como algunos personajes en esta producción de HBO, muchos actores de la ficción están enamorados en la realidad y protagonizan sus historias de amor con sus respectivas parejas.

Las parejas en la vida real de los actores de House of the dragon

A continuación, te contamos quiénes son los histriones principales de la exitosa precuela de Game of Thrones que tienen una media naranja y quiénes son los que actualmente disfrutan la soltería.

Matt Smith

Aunque el actor de Daemon Targaryen no ha sido público con respecto a su vida sentimental desde su ruptura con Lily James en 2019, se cree que está en una relación con la empresaria Carolina Brady.

Emily Carey

La actriz detrás de la joven Alicent Hightower está enamorada en la vida real de la cantautora Kelli Marie, quien forma parte de la banda Real Like You. La pareja suele presumir su relación en TikTok.

Olivia Cooke

La histrionisa que personifica a la versión adulta de la reina Alicent mantiene una relación amorosa en la vida real con el también actor galés Jacob Ifan.

Wil Johnson

El artista que encarna a Lord Vaemond Velaryon también está casado. En su caso, con Camilla Johnson desde el año 2014. Aparte tiene tres hijos con su exesposa, Alexandra Spiegel.

Paddy Considine

Aunque en House of the Dragon no tiene las mejores de las suertes en el amor, el intérprete de Viserys Targaryen está felizmente casado con Shelley Considine desde hace dos décadas.

La pareja comenzó a salir cuando el histrión tan solo tenía 18 años de edad. En la actualidad, no solo siguen enamorados como el primer día, también tienen tres hijos en común.

Milly Alcock

La estrella australiana detrás de la joven de Rhaenyra Targaryen es muy reservada con respecto a su vida personal. No obstante, se cree que actualmente está soltera y enfocada en su carrera.

Emma D’Arcy

Al igual que Alcock, la actriz que se encarga de interpretar a la versión adulta de Rhaenyra aparentemente se encuentra disfrutando de su soltería y dedicada a sus proyectos profesionales.

Fabien Frankel

El atractivo artista que encarna a Sir Criston Cole también es sumamente hermético con respecto a su vida privada. Debido a esto, se piensa que en este momento está felizmente soltero.