Andie MacDowell es ejemplo de amor propio: se niega a cubrir sus canas y se siente poderosa

Cada vez son más las famosas que apuestan por un look natural y sin retoques. Andie MacDowell es uno de los mayores ejemplos, ya que decidió abrazar su “yo real” y mostrarlo al mundo entero.

Desde que en 2020 la pandemia se disparó en todo el mundo, muchas famosas decidieron mostrar su look más real y Andie fue una de ellas, ya que consideró que esto la hacía sentir más hermosa.

Así lo confesó en 2021 durante una entrevistas a Vogue, donde además aseguró que verse con canas fue una oportunidad para sentirse poderosa.

A sus 64 años, la actriz aprendió a “abrazar” su propio ser con todos los cambios y transformaciones que implica la vida.

Fue así como durante el Festival de Cannes de 2021, el mudo la elogió al verla deslumbrar en la alfombra roja con su cabellera completamente gris.

“Durante la crisis del coronavirus, mis raíces crecieron y tuve que tomar una rápida decisión antes comenzar un rodaje. Busqué la opinión de todo el mundo, pedí permiso a todos y, al no obtener respuestas claras, decidí hacer lo que yo creí que estaba bien. Decidí ‘dejarme natural’ y abrazar mi color real. Quiero estar orgullosa de lo que soy en mi vida y no avergonzarme de mi edad”, fue parte de la reflexión de la famosa”.

Andie MacDowell no es la única, estas famosas también han mostrado sus canas

Andie MacDowell se ha vuelto un ejemplo a seguir para millones de personas, pero no es la única que ha enaltecido el estilo con canas, ya que muchas famosas se han unido a la tendencia.

Un gran ejemplo es Sarah Jessica Parker, quien, en constantes ocasiones ha paseado con su cabello gris. Además, se permitió dejar este estilo para el spin off de “Sex And The City”, “And Just Like That…”.

Sumado a estos personajes, la reina Letizia de España, Salma Hayek y Jennifer Aniston también muestran sus canas con orgullo.