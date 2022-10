Alicia Villarreal y la historia detrás de sus icónicas trenzas: todo fue por un accidente

Alicia Villarreal es uno de los íconos de la música norteña más querida de México y es que su paso por el género dejó emblemáticos temas con su grupo liderado por ella misma, bajo el nombre de ‘Límite’, formado en Monterrey en el año de 1994.

Fue que junto a Gerardo Padilla, Sergio Ponce, Carlos Ramírez, Jesús Cantú y Luis Mario Garza se adentraron al mundo de la música y despuntaron su carrera gracias a su álbum debut ‘Por Puro Amor’ de 1995, donde se desprenden temas como, ‘Yo Sin Tu Amor’, ‘Te Aprovechas’, ‘Vete’, ‘Con la Misma Piedra’ y ‘Yo sin tu Amor’.

Su popularidad se acrecentó por lo pegajoso de sus temas y además por el estilo tan particular de su vocalista, una hermosa mujer de trenzas rubias con sombrero tejano que supo como hacerse un lugar en un género comandado por hombres.

El origen de las icónicas trenzas de Alicia Villarreal

Yordi Rosado sacó un nuevo capítulo de su popular serie donde entrevista a celebridades nacionales e internacionales, profundiza acerca de su vida y ofrece una perspectiva mucho más amplia de cada artista. Esta vez la invitada de honor fue Alicia Villarreal, quien se tomó un momento para explicar la historia de sus peculiares trenzas.

Narró que su peinado le salió de ‘Chiripa’ porque visitaba lugares que eran verdaderamente calurosos, por lo que decidió hacerse un par de trenzas para soportar ese clima y además su cabello terminaba enredándose en los instrumentos, por lo que también era más fácil mantenerlo amarrado.

“Fue como una ‘chiripa’, me empecé a hacer una cola y luego una trenza y luego las dos trenzas, y las dos trenzas eran perfectas porque era totalmente un apartado, no me estorbaba nada”, declaró la cantante en la entrevista con Yordi Rosado.