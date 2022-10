La vez que Shakira llevó el mismo vestido que otra famosa en la alfombra roja, ¿cómo reaccionó?

Gracias a su larga trayectoria en el espectáculo, Shakira tiene anécdotas de todos los tipos. Incluso, que una famosa utilizara el mismo vestido que ella durante una alfombra rojas.

Este particular momento ocurrió durante la entrega de los Video Music Awards, de MTV (VMAs) en 2009 cuando ella se encontraba en uno de sus mejores momentos, por lo que acaparó todas las miradas a llegar.

Lo que ella no se esperaba es que poco después se encontrara con que una invitada parecía su ‘gemela’. Se trató de Pink, la cantante de pop rock estadounidense, tomándose ambas el momento con mucho sentido del humor.

La reacción de Shakira al ver que Pink tenía su mismo vestido en los VMAs 2009

El ‘culpable’ de este suceso, que para muchos hubiese sido un digno ‘trágame tierra’, fue el minivestido tipo strapless de cuero con aplicaciones de cadenas que pertenecía a la firma Balmain.

La colombiana llegó al recinto derrochando belleza y sintiéndose como toda una diva, hasta que durante una entrevista en la zona de prensa le hicieron la observación para su sorpresa.

Conforme con Milenio, fue una reportera la que le acotó que si estaba enterada que llevaba el mismo vestido de Pink, a lo que Shakira respondió “¡No hay manera! Sácame de aquí. No, es imposible. ¡Oh, Dios mío!”, entre risas y visiblemente apenada.

Pero ahí no quedó todo. La intérprete de So What también se enteró y en vez de esconderse, o cambiarse, las dos se juntaron para una fotografía en conjunto que a muchos les encantó por su sentido del humor, seguridad en sí mismas y naturalidad.

“Estoy muy orgullosa de usarlo, pero no hay problema le queda hermoso a Pink”, agregó la latina a los medios de comunicación presentes.