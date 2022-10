Grettell Valdez es ejemplo de madurez: lleva la mejor relación con Patricio Borghetti y su prometida

Grettell Valdez se convirtió en un ejemplo de madurez para miles de personas, y es que la actriz lleva la mejor de las relaciones con su ex y padre de su hijo, Patricio Borghetti y su prometida Odalys Ramírez.

La famosa actriz afirmó que siente un inmenso cariño por el padre de su hijo y lo considera parte de su familia, al igual que a su prometida e, incluso, a los hijos de ella Gia y Rocco.

Esto ha quedado más que evidenciado en las constantes publicaciones en las que se puede ver a toda la familia compartiendo momentos especiales, demostrando así que todos se consideran parte de una gran familia.

La artista usó las preguntas y respuestas de Instagram para compartir con sus fanáticos, quienes le preguntaron sobre cómo lleva una relación tan positiva con su ex. Ella no dudó en responder y explicar cómo logran una convivencia sana.

“Pues simplemente respetándonos y pues qué te digo, es el papá de mi hijo y siempre voy a tener una relación con él, y qué mejor que tener buena comunicación…”, dijo la famosa sobre su ex.

De esta manera, Grettell dejó claro que lo más importante para ella es el bienestar de su hijo.

Grettell Valdez es una mujer familiar y enfocada en el bienestar de su hijo Santino

La artista decidió reflejar con sus seguidores que lo más importante es tener una excelente comunicación y respeto entre todos los miembros de la familia.

“Es lo que siempre hemos mantenido, de tener siempre un buen diálogo y ahora somos una familia extendida y me gusta…”, destacó la famosa.

“Me encanta generar amor y me encanta que me den amor, así que ya saben que yo soy todo con amor…”, añadió sobre la buena relación que ha establecido con las personas cercanas a su ex.