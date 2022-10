Ella es Alejandra Castillo, la mujer que conquistó a Andrés Palacios y es una exitosa empresaria

Andrés Palacios es el actor del momento tras protagonizar ‘La madrastra’ junto a Aracely Arámbula, además, son distintas las producciones en las que ha figurado como el galán por su atractivo físico y la sensualidad que irradia en las escenas.

El actor es reconocido por telenovelas como ‘La usurpadora’, ‘Amor en custodia’, ‘Las Juanas’, ‘Imperio de mentiras’, entre otras, donde ha destacado por su gran talento.

A pesar de la química que ha irradiado con sus compañeras de trabajo, no se ha involucrado sentimentalmente con ninguna de ellas, mostrando su profesionalismo.

Su vida amorosa ha estado alejada de los escándalos y ha sido gracias a que la mujer que conquistó su corazones está totalmente apartada de la industria del espectáculo y ambos han formado una linda familia junto a sus hijos: Alfonso y Alejandro.

¿Quién es Alejandra Castillo y cómo ha sido su historia de amor con Andrés Palacios?

Alejandra Castillo es la mujer con la que comparte Palacios su vida desde 2005 y con quien ha formado un equipo. Ellos no han necesitado llegar al altar apra jurarse amor pues a diario se fusionan para dar lo mejor como parejas.

Luego de brillar en el mundo del marketing con empresas como Lenovo, Alejandra decidió emprender y hacer crecer su propio negocio.

Junto a su hermano han convertido en todo un éxito La Vaca Feliz Peña de Bernal, un negocio de quesos, carnes y productos gourmet ubicado en Querétaro.

“Nunca me imaginé tener un producto tan cuidado, con presentación, con la calidad para ser aceptado entre particulares y empresas. Ha sido un festival de sabor”, dijo.

La pareja del artista reveló a La-Lista que cada semana se entregan entre 50 y 100 pedidos en Ciudad de México y Estado de México y por si fuera poco colaboran con alrededor de diez empresas multinacionales y mexicanas como Banorte y MetLife. Además, posee 400 clientes recurrentes y 40 proveedores.

Su éxito se lo agradece también a Andrés quien la ha acompañado en su nueva faceta de emprendedora.

“Mi esposo es un gran compañero de vida y no soporto que me digan que él es lindo por cumplir con sus responsabilidades de un adulto funcional, no hace un acto heroico, ojalá cambiemos los estigmas y paradigmas entre estas responsabilidades de hombres y mujeres”, expresó.

La opción de llegar al altar no es algo que le quita el sueño y así lo ha dado a conocer el mismo Palacios.

“La principal causa de un divorcio es el matrimonio. Creo que hemos ido avanzando en temas de sociedad, de empatías y de compromisos. Ese perfil de matrimonio con el tema de la documentación y ese asunto no garantiza la felicidad. Pero también creo que el estado ideal en la humanidad es ser feliz”, dijo durante entrevista en el programa ‘De Primera Mano’.