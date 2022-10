“Me insulta todo el tiempo”: Erika Buenfil pide ayuda por el acoso de una seguidora

La actriz Erika Buenfil está viviendo momentos de horror por el acoso que está teniendo por parte de una joven que no para de insultarla en las redes sociales cada vez que tiene oportunidad. La artista pidió ayuda a sus seguidores de Twitter, quienes no dudaron en respaldarla.

En su microblogging trinó: “Porfa esta joven me insulta todo el tiempo ya no sé qué hacer” y lo acompañó con una imagen de la portada del perfil de quien la acosa. La presunta acosadora quedó identificada como Roberta Senna, quien al parecer no tendría más de 20 años, de acuerdo con la fotografía de su biografía.

Porfa èsta joven me insulta todo el tiempo ya no se que hacer pic.twitter.com/FdyjYmjUZm — Erika Buenfil. (@ebuenfil) October 20, 2022

Buenfil bloqueó a la chica y pidió ayuda. Sus seguidores le indicaron que con la medida que había tomado era suficiente, aunque si volvía al ataque, pues no dudara en acudir a la policía, específicamente al departamento de delitos informáticos, para denunciarla. Otros instaron a los demás a hacer una denuncia masiva ante Twitter, para que bloquee por completo el usuario de Senna.

Robo de identidad

Lo más cumbre del caso, es que otra “tuitera” quedó fría ante la denuncia de la actriz, porque descubrió que su identidad había sido robada para dañar a Buenfil, y quizás a cuántos otros más. “Eri esa es mi foto pero no soy yo, porque yo jamás haría esto, te respeto y admiro demasiado, están usando mi foto y no sé porque están haciendo esto”, respondió Roberta Senna 31.

Eri esa es mi foto pero no soy yo, porque yo jamás haría esto, te respeto y admiro demasiado, están usando mi foto y no sé porque están haciendo esto 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 — Roberta Sena (@RobertaSena31) October 20, 2022

En el hilo de la conversación aseveró que ya interpuso una denuncia por suplantación de identidad en la red social. Lo cierto es que quien insultaba a Erica se dio de baja en Twitter.

Umhhh Robe es una persona que te ama y admira mucho, la verdad no estoy entendiendo.😥 Alguien estara usando su nombre y foto. En fin la hipotenusa. — ᴅᴀɴɪᴇʟᴀ ᴘÉʀᴇᴢ 🐸🥑🧚‍♀️☃️🍟🪐 (@daniielaperez31) October 20, 2022

Otro usuario, que parece conocer la verdadera Roberta, señaló que ella es una gran seguidora de la actriz, por lo que no descartó alguien esté jugándole una mala pasada.

Ahora se desconoce si Twitter bloqueó al usuario reportado o fue la misma joven que decidió darse de baja de la red social.

Erika se suma a la lista de celebridades que son atacadas por acosadores que se escudan tras sus pantallas para hacer comentarios hirientes e, incluso, amenazar a las estrellas. Una de ellas fue la actriz Ludwika Paleta, quien ayer miércoles pidió precisamente empatía a los seguidores, pues fue odiaba por no pronunciarse por la muerte de los dos extras, mientras se rodaba la película Noche de bodas, en la que ella es protagonista.

Otra víctima del acoso fue Miley Cirus, quien tuvo que llamar a la policía porque un hombre que le escribía en Facebook, pasó todas las barreras de la cordura y llegó hasta la casa de la cantante porque su sueño era conocerla. A la estrella la alertaron sus vecinos, quienes vieron al sospecho en las afuera de la vivienda.