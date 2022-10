Ludwika Paleta calla las críticas por su silencio sobre la muerte de los extras: “Nunca es suficiente”

Ludwika Paleta pidió empatía para quienes la critican por no hablar de sus compañeros muertos Instagram: @ludwika_paleta

La actriz Ludwika Paleta calló las críticas por su reacción ante la muerte de los dos actores de la película Noche de bodas, en la que ella es protagonista junto al director Osvaldo Benavides. Los extras se ahogaron en una playa en Oaxaca, cuando disfrutaban de su día libre el pasado 12 de octubre.

Los días posteriores al fallecimiento, la artista de 43 años publicó en su cuenta de Instagram videos de ella disfrutando de la playa, lo que cayó muy mal entre sus seguidores y público en general, pues no fue hasta el 17 de octubre cuando ofreció unas declaraciones al respecto.

En esa oportunidad indicó que “estamos tristes, obviamente. Es un momento muy agridulce porque terminamos una película lindísima que teníamos muchísimos años planeando”.

Este miércoles 19 de octubre, dijo al programa Venga la alegría, transmitido por Tv Azteca: “Siento que nunca es suficiente. Si yo digo una cosa está mal, si no la digo también está mal, porque hay que cuidar mucho la palabra, lo que uno dice, tanto ustedes (la prensa) como nosotros (los artistas) Y yo me he mantenido al margen y muy respetuosa por el dolor de las familias y de nosotros, porque ha sido un evento doloroso también para nosotros. Empático también debería ser la gente en las redes”, dijo .

¡Ludwika Paleta responde a las críticas que ha recibido por supuestamente mostrarse fría por la noticia de la muerte de los actores durante el rodaje de una película! 😱📺 #QuieroCantarVLA #VLA pic.twitter.com/eUtCbkfw3d — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 19, 2022

La protagonista de Madre solo hay dos estuvo presente en los Premios Metro, que se realizaron este martes en el Centro Cultural del Bosque, desde donde también acotó que la tragedia vivida en Oaxaca les generó “mucha confusión y tristeza, nos vino a sacudir a todo porque una noticia así no la quieres recibir de nadie, menos de gente con quienes trabajaste”.

Así lleva su rol de madre trabajadora

La intérprete de Gaby en la película Rumbos paralelos, afirmó que ha logrado conseguir el equilibrio entre su rol de madre y de actriz Es madre de tres hijos: Sebastián, quien tiene 22 años; y los mellizos Bárbara y Nicolás, de 5 años.

Gracias a la ayuda de Emiliano Salinas, su esposo y padre de sus hijos menores, así como de una niñera consiguió llevar muy bien sus dos facetas: “No está fácil, pero sí se puede. Tengo ayuda mi marido, él me ayuda muchísimo. Caro, quien es la niña que me ayuda a cuidar a mis chiquitos, que también esta conmigo cuando puede”.

Reveló que incluso los niños la han acompañado en su trabajo: “En esta filmación (Noche de bodas) me los lleve y estuvieron cerca de mi todo el tiempo”.

Disfruta sus 43 años

Al ser consultada sobre cómo vive el paso del tiempo y el cambio que ha tenido su cuerpo, señaló que se siente muy afortunada y no le preocupa. “Disfruto el paso de los años. Es un milagro que estemos vivos, haciendo, viendo paraditos, derechitos”, aseveró al programa matutino.