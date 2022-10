La enfermedad que padece Daddy Yankee y que heredó una de sus hijas: “estoy luchando con mi cuerpo”

Daddy Yankee es considerado uno de los máximos exponentes del reguetón por su trayectoria y los temas musicales con los que ha logrado romper récords y ganar cientos de premios en el género urbano.

Actualmente, se encuentra realizando su gira Legendaddy con la que se despedirá de su público para disfrutar de su familia y evitar complicaciones con la enfermedad que padece.

Aunque a sus 45 años sigue luciendo igual o mejor que hace unos años atrás, el cantante fue sorprendido por una enfermedad hace algunos años, En 2016 conversó sobre su estado de salud y el diagnostico que también ha afectado a su hija.

Daddy Yankee lucha con su cuerpo

El intérprete de temas como ‘Gasolina’, ‘Con calma’, ‘Dura’ y ‘Limbo’ reveló que le detectaron prediabetes, lo que lo ha llevado a tener un estilo de vida más saludable para mantenerse estable.

“Estoy luchando con todo esto dentro de mi cuerpo. Una dieta rigurosa y muchas cosas desconocidas. Siempre tuve muchos mareos, sentía ganas de colapsar, no entendía nada. Después de muchos estudios me dijeron que esto era serio”, contó.

El famoso agregó que una de sus hijas heredó esta enfermedad y se han acompañado en este camino, pues desconocía la importancia de cuidar los niveles de azúcar en la sangre.

“Yo desconocía lo que era el azúcar hasta que me noqueó. Dije: ‘¡Wow!, qué es esto, ¿es un chiste? Lo único que me deja tranquilo es que estoy guerreando junto a una de mis hijas, que también padece esta dolencia, y no la dejé sola en la batalla. Tengo una hija con diabetes y otra con hipertensión, pues esto ya es de familia”, agregó.

La prediabetes puede desencadenar diabetes, que consiste en una afección que altera los niveles de azúcar en la sangre.

Dentro de los síntomas que presentan las personas que la padecen se encuentran la: necesidad de orinar frecuentemente, mucha sed, fatiga, vista borrosa, aumento del hambre, infecciones frecuentes, pérdida de peso, entumecimiento u hormigueo en manos o pies.