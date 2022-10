Hija de Canelo Álvarez le gustó el lujoso regalo, pero no quién se lo dio ¿Abrazo fingido? Instagram @fernandagmtz

Este fin de semana el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez botó la casa por la ventana con la tremenda fiesta para celebrar los 15 años de su primogénita, Emily Cinnamon, que fue catalogado por la prensa mexicana como “el evento social del año”.

La hija del campeón mundial con Anny Beltrán, estuvo glamorosa y feliz esa noche y se robó la atención por los tres trajes que lució del diseñador Wil Medina.

El que más destacó fue un vestido rojo con una cola de 6 metros que en las fotografías publicadas por el diseñador en su Instagram se nota el gran trabajo y la majestuosidad de la prenda de vestir.

El momento tierno lo protagonizó la hija de cinco años del deportista, María Fernanda, quien le dedicó la canción ‘Cielo Rojo’ a su hermana Emily, quien emocionada la abrazó con ternura.

María Fernanda, la hija menor del Canelo, le cantó a su hermana Emily como regalo de XV años #xvaños pic.twitter.com/otD0kw1Dl9 — tufo (@TUFOmx) October 17, 2022

Los quince años estuvieron amenizados por el Grupo Firme y el interprete Carin León, quienes protagonizaron un mal momento cuando Canelo decidió correr al artista porque se estaba robando la atención de los presentes opacando a la cumpleañera.

Un carro, un abrazo...

Pero detalles de este fastuoso evento se siguen colando por las redes sociales y fue a través de TikTok que el público se enteró del regalo que le dio Fernanda Gómez, esposa del Canelo, a su hijastra por su cumpleaños.

En el video se observa el momento en el que Fernanda le entrega la llave de una camioneta GMC Denali blanca a Emily, quien sorprendida abrazó a su madrastra y se dispuso a subirse para tocar el claxon por primera vez luego de la insistencia del boxeador, quien las acompañó en el mágico momento y hasta les pedía que se abrazaran.

El abrazo no pasó desapercibido para los seguidores en las redes sociales, quienes especularon sobre la frialdad del abrazo de Emily a su madrastra e hicieron criticas del momento.

“¿no me podrán adoptar?”, “a mí me llevaron a cenar pozole”, “¿no que no se llevaban bien?”, “El Canelo bien organizado: ‘dásela, pítale, pítale, dale un abrazo’ jaja”, “con el dinero del Canelo jaja”, “pues ella también tiene sus negocios”, son algunos de los comentarios de los seguidores.

La lujosa camioneta que recibió Emily tiene un valor de casi 2 millones de pesos y en sus versiones más recientes, tiene un display que muestra información como la música, navegación, velocidad, entre otras, además de otras dos pantallas en la segunda fila de asientos y hasta Google integrado, reseñó la revista Tvnotas.