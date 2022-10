David Zepeda regresó con su ex pese a su polémica ruptura y buscaría cumplir su mayor deseo

David Zepeda se catapultó como uno de los galanes más codiciados de México al protagonizar distintos melodramas. Actualmente se roba las miradas con su personaje como Jeronimo en ‘Vencer la ausencia’.

A sus 49 años sigue igual o más bello que hace algunos años atrás y aunque ha sido bastante reservado con su vida amorosa, al ser uno de los hombres más guapos sus relaciones suelen ser de las más comentadas.

Aunque en 2020 el actor confirmaba su soltería al finalizar su romance de 10 años con la también actriz Lina Radwan, quien lo acusó de maltrato psicológico, al parecer la pareja decidió retomar su relación.

La condición de David Zepeda a Lina Radwan

El sonorense fue captado hace unos días junto a Lina en un restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México, y uno de los amigos del artista ha revelado detalles de lo que es su nueva vida.

“Él no ha querido decirlo, pero ya no es su ex, es de nuevo su novia. Hace medio año decidieron retomar la relación y están muy felices juntos”, dijo la fuente a Tvnotas.

Los actores habrían decidido no informar su regreso para evitar los cuestionamientos, tras lo polémica que fue su separación.

“Acuérdate de la turbulenta separación que tuvieron a finales de 2018 cuando ella dejó entrever que habría recibido cierto tipo de maltrato psicológico de él, y todo lo que se ha dicho de la bisexualidad de David, aunque él lo ha negado, por eso es que ahora prefieren mantener en secreto este regreso y decir que solo son amigos”, añadió.

Según reveló la fuente, en este tiempo nunca perdieron el contacto pues tienen dos perros que rescataron de la calle, los cuales se quedaron con David tras su ruptura y ante el cariño que se tienen decidieron darle riendas sueltas nuevamente al amor.

“En estos tres años de separación, ninguno tuvo otra relación, y en cierta manera tras la pandemia y este tiempo, se dieron cuenta de que estaban muy acostumbrados a estar juntos, que la pasaban bien compartiendo diferentes momentos, se tienen un cariño muy especial y a David lo motivó algo muy particular”, dijo.

Sin embargo, su reconciliación estuvo condicionada por un pedido de David, para cumplir uno de sus mayores deseos, como es ser padre, lo cual ya había intentado en un principio pero Lina se negaba.

“David es un hombre que anhela mucho ser padre, considera que a sus 49 años ya debió tener un hijo, tiene ese instinto paternal muy fuerte; y además le quiere dar ese gusto a su madre, doña Olga, que le ha pedido que por favor la haga abuela de un hijo de él, y David considera que Lina sería la madre perfecta para sus hijos (…) antes de volver, David le dijo que él quería ser padre y que ya no podía posponer ese deseo, a lo que Lina aceptó, y es que ella siempre lo ha amado fervientemente. Para Lina, estar con él es algo que la hace muy feliz y tener un hijo sería lo máximo, ya que también considera que David será un excelente padre “, aseveró.